Bomba Maria de Filippi, la confessione choc del cavaliere: “Voleva di più, io non ce l’ho fatta. Per questo mi vuole cacciare” E’ Bufera

Gemma Galgani è sempre sotto l’occhio del mirino e stavolta a puntare il dito contro di lei è stato Maurizio Giaroni che ha fatto delle rivelazioni hot sulla dama torinese. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne non c’è stata la presenza di Tina Cipollari, per motivi di salute. La storica dama 71enne ha così potuto coltivare le sue conoscenze senza continue interruzioni da parte dell’opinionista del dayting show di Maria de Filippi, che da sempre non perde occasione per accusarla o deriderla. Nonostante questo, non c’è stata tregua per Gemma che si è ritrovata a litigare fortemente con uno dei cavalieri.

Il litigio è avvenuto nel corso della puntata in cui è toccato agli uomini sfilare e rappresentare il tema dell’amore da film. Maria Tona ha dato a Maurizio Giaroni il massimo dei voti, nonostante solo poche puntate prima aveva interrotto la frequentazione con lui per dedicarsi ad Alessandro. Questo comportamento ha provocato una reazione di Gianni Sperti, che continua ad affermare che i due si siano messi d’accordo solo per ottenere popolarità. Ricordiamo infatti che il cavaliere ha frequentato Gemma Galgani e Maria contemporaneamente. Maria ha però giustificato il suo voto dicendo che le era semplicemente piaciuto il significato della sua sfilata.

E’ stato a quel punto che è intervenuta Gemma Galgani, dichiarandosi d’accordo con Gianni Sperti sulla falsità di Maurizio e Maria e mettendo in discussione la loro conoscenza. Il cavaliere ha perso le staffe e ha accusato la Galgani di essere solo gelosa del fatto che con l’altra dama lui aveva avuto anche una certa intimità, intimità che aveva invece rifiutato alla 71enne. A dire dell’uomo, Gemma avrebbe tentato più di una volta un approccio fisico e, vedendolo decisamente disinteressato, avrebbe serbato rancore nei suoi confronti. Si è quindi rivolto a Maria de Filippi per interrompere la conoscenza.

Se in un primo momento Gemma Galgani stava lasciando cadere il discorso, è stato proprio Gianni Sperti a far notare come le dichiarazioni di Maurizio fossero offensive e poco galanti. L’opinionista ha difeso la dama e l’ha spinta a riprendere la discussione, che è diventata sempre più accesa. Secondo Gianni il cavaliere avrebbe iniziato una frequentazione con la Galgani solo per la visibilità che lei avrebbe potuto dargli, essendo la dama più famosa e seguita del dating show di Maria de Filippi. Ha continuato dicendo che mai si dovrebbe rinfacciare a una donna di aver tentato un approccio fisico.

A calmare Gemma Galgani, sempre più accesa e arrabbiata per le parole di Maurizio Giaroni, è intervenuto Cataldo, il suo nuovo corteggiatore, che le ha consigliato di non mettere da parte la signorilità che la caratterizza da sempre. Al termine del litigio Maria ha confermato di non voler continuare la frequentazione col cavaliere e di essere convinta nel continuare la conoscenza con Alessandro, che si è mostrato palesemente spiazzato dalla situazione in cui si è ritrovato. Non possiamo fare altro che domandarci come avrebbe reagito Tina Cipollari a questa discussione. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

