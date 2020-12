Bomba Maria de Filippi, la confessione choc: “Mi ha chiesto di avere rapporti intimi con lei, io non ce l’ho fatta, non ci sono riuscito” Lui è un famoso cavaliere, Fan sotto choc

Jean Pierre Sanseverino svela i motivi che l’hanno spinto a chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma Galgani e a lasciare il programma Uomini e Donne. Nonostante si trovasse bene con lei, infatti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha sempre dichiarato di vedere nella dama di Torino solo un’amica, di fronte ad alcuni atteggiamenti di Gemma, ha deciso di dirle addio e di infine uscire dal programma. Così ha commentato dopo tempo il cavaliere che ha fatto tanto discutere i fan del programma della De Filippi:

“Gemma è una persona molto bella e piacevole, mi manca il tempo trascorso in sua compagnia. Solo che non la vedo come una compagna che possa stare al mio fianco” – ha spiegato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Diversamente da Gemma che pensava ad un futuro con lui, dunque, Jean Pierre non ha mai visto un futuro sentimentale con la dama storica del dating show di canale 5. Ora Gemma sembra avere lo stesso atteggiamento con Maurizio, il nuovo cavaliere che sembra in effetti, preso completamente in ostaggio dalla Dama torinese.

Jean Pierre: “Ho chiuso con Gemma perché voleva troppo e subito”

Torniamo però a Jean Pierre. L’amore con la Dama più longeva del trono over, non è sbocciato, ma in compenso, Jean Pierre nutre una profonda stima nei confronti di Gemma come persona. Il lato possessivo del carattere della Galgani, però, ha allontanato il cavaliere che ha preferito chiudere anche il rapporto d’amicizia per non compromettere le sue future conoscenze. Ecco cosa ha rivelato al settimanale di Maria de Filippi:

“Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso parlare per me e con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia” – spiega Jean Pierre che poi svela cosa lo ha particolarmente infastidito – “Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e rapporti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”. Insomma Jean Pierre ha confessato alla de Filippi quanto Gemma volesse subito arrivare al dunque, ma lui non sarebbe stato così pronto.

Maria bacchetta Gemma: “Stai correndo troppo”

Intanto Gemma Galgani ha rivelato di aver avuto il classico colpo di fulmine con Maurizio. E questo suo atteggiamento ha lasciato perplessi molti in studio, Maria De Filippi compresa, la quale ha preso la palla al balzo per avvertirla: "Non stai caricando un po' troppo? Prima di decidere di affidare la tua vita a lui aspetta che anche lui lo faccia no? Lui non mi sembra si sia dichiarato innamorato…" Tuttavia Gemma, a questa dubbio avanzato dalla conduttrice, ha risposto di essere semplicemente spontanea nel seguire il suo cuore, aggiungendo di non credere che stia facendo niente di male.