Bomba Maria De Filippi, L’ha cacciata da Amici: “Basta umiliazioni, Questi commenti falli a casa tua”. Non tornerà più, Fan sotto choc

Partecipare al programma di Maria De Filippi “Amici” è quasi una garanzia. Molti sono stati i giovani talenti che hanno avuto un grandissimo successo dopo la partecipazione alla famosa scuola. Uno dei volti noti è stata proprio la ballerina Anbeta. La giovane dopo essere stata concorrente è diventata successivamente ballerina professionista della trasmissione. La bravissima Anbeta Toromani è stata sicuramente una delle donne e ballerine più importanti della scuola di Amici. Il suo carattere mite, timido e introverso faceva risaltare ancora di più il suo straordinario talento.

Negli anni infatti Anbeta ha ottenuto un importantissimo ruolo anche nel programma di Maria De Filippi, danzando per anni sul palco di Canale Cinque. Ma la giovane ha dovuto però dividersi per anni tra la carriera televisiva e l’amore per il teatro. Per ben 10 lunghi anni infatti, Anbeta ha partecipato al talent come ballerina professionista finché non ha deciso di lasciare la televisione e di dedicare la sua anima al teatro. La bella Anbeta infatti è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi interpretando importanti ruoli nel teatro con Romeo e Giulietta, lo Schiaccianoci e Coppelia.

La giovane qualche anno fa infatti ha dichiarato: “Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di dover scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi italiane non mi permettevano nemmeno di fare le audizioni”. Ma quello che in molti non sanno è che Anbeta ha abbandonato lascuola di Amici anche per un duro diverbio avuto con la padrona di casa Maria De Filippi.

La conduttrice infatti accusò di aver un atteggiamento molto duro con i suoi allievi: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta, non fare l’étoile che prende e se ne va”, aveva detto Maria De Filippi alla ballerina. Ma lei non accettò il richiamo e rifiutò di scusarsi con Riccardo, il ragazzo di cui aveva parlato dietro le quinte con i suoi colleghi e che per sbaglio aveva ascoltato tutto.

“Non chiedo scusa. Anche loro del pubblico sono maleducati che fanno oooh. Non devono commentare neanche loro. In camerino di commenti ne facciamo tanti, con i ragazzi mai. Io non riesco a essere indifferente, mi appassiono come una del pubblico. Ho anch’io dei preferiti. Non sopporto che poi si lamentano sempre con noi e mai ci chiamano per ringraziarci”. Maria De Filippi concluse la puntata scusandosi a nome di Anbeta con il ragazzo. La ballerina non ha mai perdonato questo gesto e ha preso la palla in balzo per abbandonare la trasmissione e dedicarsi al teatro. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Bomba Maria De Filippi, L’ha cacciata da Amici: “Basta umiliazioni, Questi commenti falli a casa tua”. Non tornerà più, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.