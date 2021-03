Bomba Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e le corna con la famosissima cantante italiana. Lei distrutta: “Non volevo sapere”. Ecco chi è

Maria De Filippi è gelosa di Maurizio Costanzo. Come ogni moglie, la regina di Mediaset non può accettare l’idea di un’altra donna vicina al suo compagno di vita e ha rivelato in un’intervista che preferirebbe non saperlo. Oggi Maria ha 59 anni, e ha conosciuto il suo amato nel 1989, nel corso di un convegno a Venezia. Laureata in giurisprudenza, specializzata in scienza delle finanze, dopo questo incontro diventa l’assistente del famosissimo presentatore, che poi diventerà suo marito. Per lei è la prima storia d’amore, mentre lui ha già due matrimoni alle spalle e uno in corso, quello con Marta Flavi.

Gli arbori della loro relazione non sono completamente puliti. Maria De Filippi è già innamorata di Maurizio Costanzo quando lui è ancora sposato. Ma la rottura avviene presto e la giovane può finalmente coronare il suo sogno d’amore. Il fidanzamento dura ben 5 anni, poi i due convolano a nozze il 28 agosto del 1995, diventando una delle coppie più amate della televisione italiana. Nel 2002 la famiglia si allarga con l’arrivo di Gabriele, figlio adottivo che oggi è l’orgoglio dei suoi genitori. Le cose sono andate per il meglio e i due sono ancora felicemente sposati.

Nonostante questo, Maria De Filippi non dimentica il passato da sciupafemmine del marito e rivela di esserne sempre stata molto gelosa. Maurizio Costanzo è la sua spalla, il suo amore, il suo insegnante e l’idea di vederlo con un’altra donna non è proprio considerata. Nel corso di una intervista a Il tempo delle donne ha rivelato: “Non ho mai voluto indagare. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito ma è molto probabile che mi abbia tradito”. Insomma, per Maria il rapporto va bene così com’è. Lei è contenta dell’amore che riceve e che da e non ha bisogno di scoprire gli altarini.

Non è la prima volta che Maria De Filippi rivela di essere gelosa di Maurizio Costanzo. Poco tempo fa la regina di Mediaset è stata ospite a Che tempo che fa, da Fabio Fazio. Nella trasmissione è presente anche Luciana Littizzetto, che non ha perso tempo a stuzzicare la conduttrice sugli eventuali amorini del marito. Maria ha rivelato anche il nome di una persona in particolare che in passato le ha destato qualche sospetto: “Tra lui e Katia Ricciarelli c’è sempre stato feeling. Ho sempre percepito che tra mio marito e la famosa soprano potesse esserci qualcosa”.

Maria De Filippi ha anche rivelato di aver chiesto più volte spiegazioni a Maurizio Costanzo riguardo il suo ambiguo rapporto con Katia Ricciarelli, ma il marito ha sempre negato tutto e per lei è bastato. Un po’ di sana gelosia entra a far parte di ogni rapporto e anche la famosa conduttrice non ne è immune. Maria è anche una donna molto premurosa nei confronti del suo amato. Luciana Littizzetto ha infatti rivelato come la conduttrice, nel corso dell’intervista al marito, le avesse inviato un messaggio chiedendo di dare dell’acqua a Maurizio. “Lo amo molto” si conclude con queste meravigliose parole la sua intervista. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

