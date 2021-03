bomba-maria-de-filippi,-scoperto-il-rapporto-a-tre-dietro-le-quinte.-maria-sotto-choc-“che-succede-qui?”-scoppia-il-putiferio

Ormai a un passo dal serale, nella casetta dei giovani talenti di Amici di Maria de filippi, la tensione è alta e vari litigi la stanno infiammando. Tra questi, quello tra i due fidanzati Martina Miliddi e Aka7even. A scatenare la lite, il rapporto che la ballerina di latino ha con un altro compagno, Tommaso Stanzani. Tutto è nato quando, nello speciale della trasmissione, Maria De Filippi ha dato ai ragazzi un compito con lo scopo di rivelarsi cose che non si sono mai detti. Ha quindi fatto recapitare loro dei diari con tutti i loro nomi, accanto ai quali avrebbero dovuto scrivere le loro osservazioni.

Successivamente, cantanti e ballerini di Amici si sono riuniti in studio con Maria De Filippi e hanno dovuto leggere le loro dichiarazioni davanti ai compagni. Parole belle e brutte sono venute fuori, come quando Tommaso ha rivelato che Alessandro Cavallo sarebbe il meno spontaneo della classe. Questa affermazione ha acceso una discussione, con alcuni ragazzi che lo hanno difeso, altri che invece lo hanno accusato. Per Martina invece, il ballerino alunno di Alessandra Celentano spende solo belle parole: “Non avere paura di niente. Noi affronteremo tutto insieme come abbiamo sempre fatto. Con i sorrisi”.

Il loro rapporto è diventato sempre più stretto, al punto che Martina Miliddi avrebbe chiesto di dormire in camera proprio con Tommaso Stanzani, perché con lui si sente al sicuro. Una richiesta che ha lasciato perplessa Maria De Filippi, che le ha chiesto come mai lo preferisce ad Aka7even, che invece è il suo fidanzato. Non solo, quando la presentatrice le chiede di chi sentirebbe più la mancanza in caso di eliminazione, la ballerina di latino risponde proprio Tommaso. Queste parole hanno colpito molto il suo ragazzo che, una volta rientrato nella casa, si è sfogato con il suo amico Elsa.

Nuovo triangolo amoroso ad Amici?

“Dai, ha fatto anche la finta indecisa. Ma come che te frega?! Non puoi proprio metterle in confronto, in modo regolare. C’è qualcosa che non va. Sono deluso, è diverso da incazzato”. Dopo lo sfogo con l’amico, il ballerino di Amici di Maria de Filippi, si è rivolto direttamente a Martina Miliddi, chiedendole spiegazioni. “Un amico è un amico. Se dovesse uscire lui mi si spezzerebbe il cuore, ma completamente. Perché ormai è una parte di me fondamentale. Se dovessi uscire tu mi si spezzerebbe ancora di più il cuore, sei stato una parte fondamentale. Ti ho sempre detto che non ho mai avuto un’amicizia, non ho mai avuto un’amica femmina immagina un amico maschio. Non ho mai avuto una figura del genere, per me è importante. Non ti entra in testa”.

Mentre i ragazzi sono alle prese con le loro discussioni, è sempre più vicino il serale di Amici di Maria de Filippi e i loro maestri sono più agguerriti che mai. I giovani talenti saranno divisi in tre squadre, capitanate ognuna da una coppia si insegnanti, rispettivamente di ballo e di canto. La prima squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è composta da Tommaso, Serena, Sangiovanni, Esa, Enula, Deddy e Leonardo. La seconda squadra del Serale, capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, è formata da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. La terza, infine, è capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli e composta solo da tre allievi, Samuele, Giulia e Aka7Even. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

