Bomba Masterchef, il famoso giudice choc: “Non torno a Masterchef, farò un altro programma”. Fan delusi

E’ stato la superstar di Masterchef Italia: ma adesso Joe Bastianich ha deciso di cambiare nettamente vita. Lo chef ha annunciato che era stato chiamato per tornare a Masterchef ma ha declinato l’invito. Scopriamo perché. Il cuoco italoamericano celebre per la sua severità e per le sue colorite espressioni che sono entrate nel modo di dire di tutti i giorni (vuoi che muoro?) ha un’altra passione oltre alla cucina.

Un amore così grande da essere complementare e per certi versi addirittura superiore a quello per il buon cibo e per la perfezione culinaria tanto da averlo portato ad abbandonare Masterchef. Una passione che, così come il mestiere di chef, lo porta in giro per il mondo e gli fa incontrare nuove persone di continuo. Di cosa si tratta? Ma della musica, cos’altro? Chitarrista e cantante dei The Ramp, Joe è ben più di un appassionato dilettante.

Il “restaurant man” newyorchese è un uomo decisamente eclettico, dalle mille sfaccettature e dalle tante personalità che gli permettono di spaziare in tantissimi campi del mondo dell’intrattenimento. Al talento indiscutibile dietro ai fornelli infatti si abbina uno spiccato senso per gli affari, che l’hanno reso una delle più grandi superstar della cucina d’oltreoceano oltreche giudice sia di Masterchef Italia che di quello Usa.

In Italia in particolare ha saputo imporsi come giudice di Masterchef, non soltanto per il suo carisma ma anche per il modo schietto e diretto con cui comunicava con i concorrenti, estremamente “americano” nei modi e nell’approccio. Ma adesso arriva una nuova scoperta: in tour in Italia, Joe si rivela nelle vesti del musicista e del cantante, con un ricco repertorio che spazio dal rock al folk.

Un modo per i suoi fan di conoscerlo sotto spoglie diverse, senza la divisa ma con un simpatico cappello a tesa larga e con in braccio la chitarra al posto del mestolo o delle padelle. L’ex giudice di Masterchef sarà infatti impegnato in un tour di musica folk per tutta l’Italia. Ecco le date del suo tour:

I concerti di Joe Bastianich & La Terza Classe in Italia. Seguici su Google News.

7/8 Sant’angelo Le Fratte (Pz) – Cantine In Blues

19/8 Trieste – Trieste Calling The Boss

21/8 Monterotondo Marittimo (Gr) – Piazza Cheli

26/8 Gubbio (Pg) – Doc Fest

29/8 Otranto (Le) – Accordi Festival

1/9 Milano – Estate Sforzesca @ Castello Sforzesco

2/9 Medesano (Pr) – Musica In Castello

4/9 Ferrara – Comfort Festival

10/9 Terni – Baravai

L’articolo Bomba Masterchef, il famoso giudice choc: “Non torno a Masterchef, farò un altro programma”. Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.