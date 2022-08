bomba-masterchef-italia:-arriva-la-dodicesima-edizione.-ecco-chi-resta-tra-i-giudici-e-chi-va-via

Per tutti gli appassionati di cucina sta per tronare Masterchef italia. Parliamo del talent culinario più famoso della tv, in onda su Sky Uno e su Tv8. I suoi giudici sono ormai famosissimi. Nel corso delle dodici edizioni abbiamo assistito a new entry ma anche ad alcuni arrivederci. Il saluto più duro è quello che il pubblico ha dovuto dare a Joe Bastianich, in giuria dalla prima edizione all’ottava. L’anno scorso il cerchio si stretto attorno ad Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Cosa avrà in serbo per noi il tavolo della giuria quest’anno?

Nonostante sia un format ormai in onda solo su Sky, Masterchef Italia non smette di essere uno dei programmi e talent più seguiti della tv. La passione dei partecipanti, le lezioni che il pubblico apprende puntata dopo puntata e l’energia e simpatia dei giudici sono il mix perfetto degli ingredienti segreti necessari per arrivare al successo. Il trio Barbieri, Locatelli, Cannavacciuolo sembra ormai essere invincibile. Con loro si respira un’aria più leggera rispetto alle prime edizioni che vedevano trai giudici anche Cracco. Non possiamo dire che non siano severi; però oltre ad esigere tanto, sono pronti ad emozionarsi e ridere con i concorrenti in gara.

Ultimamente per la nuova edizione di Masterchef si vociferava il possibile addio di uno dei tre giudici. Fortunatamente, proprio negli ultimi giorni, la voce è stata smentita. Non dovrebbero esserci cambiamenti eclatanti per la prossima stagione televisiva. Si confermano quindi i giudici delle ultime edizioni. La data d’inizio potrebbe essere anticipata di qualche settimana rispetto a quello classica di ogni anno. Di conseguenza, pare che saranno aggiunte ben 2 puntate in più. Inevitabile mossa dopo il successo estremo delle ultime edizioni. L’inizio è fissato per il mese di dicembre. Solitamente va in onda a fine mese. Quest’anno invece potrebbe partire addirittura dall’inizio.

Infatti, per il momento, la data fissata per il debutto della dodicesima edizione Masterchef Italia è fissata al 1 dicembre. Continuerà ad andare in onda il giovedì sera con due puntate. Il totale di queste ultime dovrebbe essere 26. La messa in onda si conferma nella prima fascia, alle 21.10. non vediamo l'ora di ridere e di emozionarci con le meravigliose storie dei suoi protagonisti. Intrattenimento e apprendimento sono le parole chiave del programma. Gli chef Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo daranno fili da torcere a tutti i nuovi partecipanti. Chi sarà il prossimo vincitore? Non ci resta che aspettare la messa in onda.

Bomba Masterchef Italia: Arriva la dodicesima edizione. Ecco chi resta tra i giudici e chi va via scritto su Più Donna da Imma Bartolo.