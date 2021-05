bomba-masterchef:-sostituito-uno-giudice.-arriva-un-nome-famosissimo,-ecco-chi-va-via-e-chi-prende-il-suo-posto

Gerry Scotti pronto per Masterchef: la rivelazione arriva direttamente dal conduttore che, oltre ad essere certamente una buona forchetta, nasconde un segreto. In una intervista al settimanale ‘Gente’ il conduttore di numerosi programmi di successo ha parlato a ruota libera della sua vita e degli interessi che sta coltivando in questo periodo. Uno dei pochi ‘fortunati’ a continuare a lavorare sul piccolo schermo, dopo la sospensione di tanti programmi a seguito dell’emergenza che ha colpito il nostro paese. Gerry infatti è attualmente alla conduzione di ‘Striscia La Notizia’ insieme a Michelle Hunzinker.

Gerry Scotti pronto per Masterchef: La rivelazione

Inoltre si sta impegnando per quel che può a sostenere la produzione della nostra filiera agroalimentare, sponsorizzando l’acquisto di alimenti a kilometro zero e di provenienza tutta italiana. Ultimamente Scotti si è mostrato anche molto vicino al personale medico che sta gestendo l’emergenza sanitaria. Anche lui restando chiuso in casa nel tempo in cui non lavora, dedicandosi ad una delle sue passioni nascoste. Come si nota Gerry è un amante del cibo: lo stesso conduttore non ha mai nascosto la sua propensione per la buona tavola. Non solo, nella sua intervista Scotti ha rivelato di essere molto bravo a cucinare.

Quando rientra a casa dopo le dirette televisive infatti, subito si mette ai fornelli per realizzare piatti deliziosi a beneficio di tutta la famiglia. Se la cava tanto bene da ammettere di essere praticamente pronto per ‘Masterchef’. Insomma Gerry si è candidato per la conduzione della trasmissione. Certamente sarebbe davvero una presenza fuori dalle righe nella nota trasmissione e indubbiamente un conduttore eccellente! e pare che la produzione ci stia pensando per la versione All Star del programma

Intanto i casting per il nuovo Masterchef che solitamente si tengono tra marzo e aprile ( con registrazioni che partono a settembre) sono sospesi. Questo porterà sicuramente a un rallentamento della messa in onda del famoso talent show di cucina. E’ molto probabile quindi che questo venga sostituito da Masterchef All Stars, che non prevede casting tanto lunghi. Per l’edizione vip a quanto pare non ci sarà Locatelli e a prendere il suo posto potrebbe davvero arrivare Scotti

Il famoso chef Locatelli ha infatti confermato la prossima edizione di Masterchef per la gioia dei fan ma non quella All stars. La lontananza da casa ha infatti molto turbato lo chef che infatti era in bilico anche per l’edizione 2020 ma che poi ha deciso di accettare. La sua famiglia infatti si trova in Inghilterra dove Locatelli vive e possiede i suoi ristoranti. Tantissimi i fan che lo seguono e lo amano, e il fatto che resti anche per l’edizione ( classica) 2022 rende felice tutti. Iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

L’articolo Bomba Masterchef: Sostituito uno giudice. Arriva un nome famosissimo, Ecco chi va via e chi prende il suo posto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.