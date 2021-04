bomba-matrimonio-a-prima-vista,-la-sposa-confessa:-“dopo-questa-esperienza-ho-capito-che-mi-piacciono-le-donne”.-fan-sotto-choc

Una delle ex spose di Matrimonio a Prima Vista Italia ha fatto outing dichiarando di essere innamorata di una donna. E’ passato del tempo da quando Daniela Benvenuto ha partecipato alla terza edizione del reality dell’amore. La trasmissione si occupa di portare sull’altare persone single. Sono 3 gli esperti che analizzando i caratteri e le richieste di ognuno gli propongono un compagno. Le nozze avvengono al buio, con degli sconosciuti che si lanciano alla scoperta l’uno dell’altro per vedere se sia possibile decidere di passare per davvero il resto della vita insieme.

Dopo un periodo di prova le coppie decidono se confermare o meno il matrimonio. Daniela Benvenuto è una dietista sportiva di Arcore. A Matrimonio a Prima Vista Italia gli esperti deciso di unirla con Roberto Orlandini. Proveniente da Seriate, lui ha perso tutto il suo patrimonio da giovane a causa di un investimento sbagliato. Poi ha ripreso in mano la sua vita lavorando notte e giorno come operaio presso un’azienda, di cui è diventato dirigente. Il loro percorso insieme non è stato dei migliori e si è risolto in un nulla di fatto, nonostante gli sforzi.

Sforzi che sono stati compiuti in particolare da Roberto Orlandini. Durante il loro percorso insieme a Matrimonio a Prima Vista Italia, l’uomo ha fatto di tutto per conquistare Daniela Benvenuto. Il pubblico del reality ricorderà che i tentativi di corteggiamento sono stati veramente tanti. Ma davanti a loro c’è sempre stato un muro. La donna non ha mai mostrato il benché minimo interesse per suo marito. Giunti al confronto finale, ha deciso di interrompere immediatamente il matrimonio senza voltarsi indietro. Oggi forse ne capiamo finalmente il motivo.

Daniela Benvenuto è stata ospite di Marco Rompietti sulla sua trasmissione di Twitch. I due hanno in comune proprio la partecipazione e Matrimonio a Prima Vista Italia. Lui è attualmente il fidanzato di Nicole Soria, ma ha partecipato alla stagione precedente, quella del 2019. Nel corso del suo intervento, la ex moglie scontenta ha fatto una rivelazione che ha messo in luce il suo modo di comportarsi nei confronti di Roberto. La donna infatti ha scoperto che il problema non era il marito, ma più generalmente gli uomini, che non la attraggono fisicamente.

Ai tempi del suo percorso a Matrimonio a Prima Vista Italia Daniela Benvenuto non era ancora a conoscenza della sua omosessualità. E’ stato successivamente, dopo le nozze sfumate, che la donna ha iniziato varia frequentazioni. Ma tutte sono inesorabilmente terminate alla stessa maniera. Daniela ha trovato l’amore e la felicità quando sulla sua strada è comparsa una donna. Ha scoperto così la sua vera identità sessuale e ha esplorato questo nuovo mondo. Oggi è felice insieme a una ragazza con cui fa coppia fissa da pochi mesi. La sua famiglia è a conoscenza del coming out e lo ha accettato senza problemi. E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Matrimonio a Prima Vista, La sposa confessa: “Dopo questa esperienza Ho capito che mi piacciono le donne”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.