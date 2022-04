bomba-matrimonio-beckham,-kate-middleton-e-victoria-con-lo-stesso-vestito.-“mi-ha-copiato”,-ecco-le-foto-choc

Victoria Beckham si è ispirata a Kate Middleton per l’abito scelto in occasione delle nozze di suo figlio. Un matrimonio che ha coinvolto moltissimi personaggi di lustro, britannici e non, che si è tenuto in florida. La sposa, raggiante, ha indossato un abito da sposa di Valentino Haute Couture, snobbando in questo modo la linea di sua suocere, che è una famosa stilista. Ma se non ha potuto vestire la protagonista della cerimonio, la moglie di David ha deciso di fare sfoggio di un abito realizzato per se stessa in cinque giorni. Subito però è apparsa la somiglianza con quello usato poco tempo fa dalla principessa.

Kate Middleton è diventata una vera icona di stile, e viene copiata dalle donne di tutto il mondo, almeno quelle che vogliono apparire eleganti e regali. La sua scelta di abbinare capi di alta moda ad altri low cost è risultata vincente. Anche per le comuni mortali diventa possibile avere nell’armadio lo stesso vestito indossato dalla futura principessa consorte d’Inghilterra. Ma a quanto pare la sua influenza raggiunge anche le persone più impensabili, come Victoria Beckham. Sin da giovane la donna si è sempre distinta per il suo carattere e il suo gusto in fatto di abbigliamento.

Dopo la chiusura delle spice girls è proprio questa la strada percorsa dalla donna, che ha creato una sua linea di successo. Ma è evidente che anche Victoria Beckham non è immune al fascino di Kate Middleton. Per il sontuoso matrimonio di suo figlio la donna ha indossato un lungo abito a sottoveste con spalline sottili, strascico e un prezioso richiamo sul decollète, che prende spunto dal famoso Studio 54 di New York per i suoi riflessi metallici, come la celebre ex discoteca della Grande Mela. La sera del vestito è stata realizzata in una fabbrica di tessuti sul lago di Como, cui più volte si è rivolta.

Il vestito elegantissimo con una evidente nota di sensualità è un chiaro riferimento alla luna. E’ a lei che Victoria Beckham dice di essersi ispirata, guardando i suoi riflessi sull’oceano. A completare l’outfit della mamma dello sposo, un collier con diamante e un bracciale. Roba da poco per un matrimonio che è costrato 3,5 milioni di dollari. Peccato che solo nel mese di marzo Kate Middleton ha indossato un vestito dello stesso identico colore, in occasione di un gala nel resort di Nassau, mentre era in viaggio alle Bahamas. Certamente il modello scelto dalla moglie di William è più austero e principesco.

La differenza è solo nella forma. Kate Middleton ha scelto un abito lungo con spallini larghe con fiocchi, gonna ampia a ruota, firmato Philippa Lepley. A completare l’outfit, una clutch in satin di Lulu Guinness e la preziosissima parure di Van Cleef & Arpels che vale più di 13mila sterline. Il vestito di Victoria Beckham invece segna tutto il corpo, lasciando poco spazio all’immaginazione, per una donna che vuole rimanere sexy anche quando sposa suo figlio. La duchessa di Cambridge e suo marito sono stati invitati al matrimonio, ma hanno dovuto declinare rimandando i festeggiamenti a una cena privata a Londra.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Matrimonio Beckham, Kate Middleton e Victoria con lo stesso vestito. “Mi ha copiato”, Ecco le foto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.