Bomba Maurizio Costanzo, La figlia Camilla choc: Maria mi ha esclusa. Ecco com’è realmente. Quello che non sapete di lei

Sappiamo bene che Maria De Filippi non è la prima moglie di Maurizio Costanzo e che il famosissimo giornalista ha avuto, da relazioni passate, dei figli in maniera naturale. Con la presentatrice di Uomini e Donne, invece, ha scelto la strada dell’adozione. Entrambi hanno più volte affermato di aver preso questa decisione razionalmente, per dedicarsi interamente alla loro carriera che è anche la loro vita. Con un neonato in casa sarebbe stato impossibile ottenere il successo che la donna è riuscita a conquistare nel corso degli anni, affermandosi regina di Mediaset.

Possiamo sicuramente dare scettro e corona a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Lui è presente nel mondo del piccolo schermo da molto più tempo, ma entrambi hanno saputo conquistare tutti i telespettatori, con la loro professionalità e la loro empatia. Proprio per questo, i fans sono diventati più curiosi anche riguardo la loro vita privata, che resta ben nascosta. Li conosciamo soltanto come personaggi televisivi. Ma le loro abitudini quotidiane, i loro vizi e i loro difetti, i loro svaghi e hobby sono per lo più sconosciuti. In un mondo in cui viene condiviso tutto sui social la loro riservatezza è una boccata di aria fresca. ( Continua dopo la foto)

Degli altri Vip, ormai, sappiamo quasi tutto. O almeno, sappiamo quello che loro vogliono farci sapere. Vacanze da sogno, giornate passate come la famiglia del Mulino Bianco, serate allegre e divertenti. Non solo, condividere con i follower la famiglia sembra importantissimo. Del resto, è sin da tempi remoti che una famiglia unita conquista i consensi. Così, abbiamo anche visto molti fratelli o figli di volti conosciuti diventare famosi a loro volta. Mentre dei figli di Maurizio Costanzo si sa ben poco. Possiamo prendere a esempio Jasmine Carrisi, che da poco si sta affacciando nel mondo della tv insieme a papà Albano.

O Cecilia Rodriguez, che ha percorso la sua strada sulla scia della più famosa sorella Belen. Valentina Ferragni, con l’aiuto della sorella Chiara, è diventata una testimonial e ha una sua catena di gioielli molto in voga. Insomma, avere un parente super famoso aiuta sicuramente l’ascesa al successo. Ma evidentemente i figli di Maurizio Costanzo non la pensano allo stesso modo. Sicuramente la sua primogenita, Camilla, avuta insieme alla sua seconda moglie, la giornalista Flaminia Morandi. La donna è sconosciuta ai più e non è assolutamente attiva nel mondo dei social.

Ma conosciamola meglio: Camilla Costanzo ha 48 anni ed è una scrittrice e sceneggiatrice televisiva. Grazie a suo fratello, Saverio, ha partecipato come attrice in alcuni corti, ma non solo. L’abbiamo vista in pellicole come Una famiglia per caso e I corti italiani. Tra i suoi libri troviamo: Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia, pubblicato nel 2015 ma scritto nel 2009 insieme alla protagonista della storia, Giusy Vitale; il romanzo Una bellissima notte senza luna. Oltre ad avere una brillante carriera, Camilla è anche una madre. Ma non si espone molto e non le interessa inseguire il successo del più conosciuto genitore Maurizio.

Qual è il rapporto tra Camilla e Maria de Filippi. A quanto pare le due non hanno molti rapporti. Anzi a differenza di Gabriele Costanzo, il figlio adottato da Maria e Maurizio, Camilla lavora come sceneggiatrice per la Rai e non per la Fascino che è anche del padre. Insomma anche lavorativamente la donna ha voluto tenersi lontano dalla “matrigna”. Parlando dell’ultimo arrivato in famiglia tra l’altro Costanzo ha speso parole bellissime: “Lui lavora con Maria, sono unitissimi – ha raccontato al Corriere -. Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò “papà” per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo“.

