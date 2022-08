bomba-mediaset:-addio-al-programma-amici,-maria-de-filippi-furiosa.-cosa-succede

Nelle ultime ore sta circolando un’indiscrezione su l’azienda Amazon che sta destando grandi preoccupazioni alla televisione italiana e ad alcuni conduttori. Tra questi, in particolare, Amadeus e Maria De Filippi. Il piano del colosso americano è quello di prendersi, ancora di più, determinati programmi italiani, come i talent e la musica. La decisione nascerebbe proprio dal fatto che con ‘Prime Video’ ha riscosso un successo incredibile.

Amazon è l’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle, a Washington. È la più grande Internet company al mondo e man mano è riuscita a diventare un vero e proprio colosso mondiale. La piattaforma streaming consente di acquistare online qualsiasi cosa si cerchi e arriva direttamente a casa con possibilità di fare resi. L’apice del successo è stato raggiunto con Prime Video, il servizio di video on demand che è diventata una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie TV insieme a Netflix, Disney+, Crunchyroll, HBO Max.

La piattaforma Amazon Prime Video mette a disposizione, in streaming, tanti film, serie, sport, calcio, monopolizzando quasi la tv, anche quella italiana. Basti pensare che, alcune serie tv o docu film sono diventati un’esclusiva di Prime, così come alcune partite di calcio della serie A. A proposito di serie italiane, Chiara Ferragni e Fedez lo scorso anno decisero di lanciare una docu-serie sulla loro vita quotidiana e familiare. Il titolo è The Ferragnez ed è stata prodotta Banijay Italia proprio per Prime Video.

Ebbene, grazie a tutto il successo riscosso, pare proprio che Amazon voglia avere delle varianti alle solite serie tv, reality trasmessi finora. Si tratterebbe del desiderio di voler espandersi anche con i talent show e i grandi concerti. Infatti, si vocifera che sulla piattaforma Amazon Prime Video possa arrivare un talent simile a quello di Amici e alla conduzione di questo programma potrebbe esserci la cantante italiana Alessandra Amoroso. Per quanto riguarda, invece, i concerti, potrebbe esserci uno davvero importante tanto da essere paragonato al Festival di Sanremo della televisione italiana.

Dunque, questo potrebbe essere un gran problema per i programmi italiani e per i conduttori che temono la concorrenza così spietata di Amazon. In particolare, molto turbati sono Amadeus e Maria De Filippi, l’uno conduttore di Sanremo e l’altra regina di tantissimi programmi televisivi e talent show tra cui Amici e Tú sí que vales. Addirittura, si dice che Jeff Bezos, fondatore di Amazon, potrebbe acquistare proprio tali programmi italiani offrendo in cambio ingenti somme di denaro. Non ci resta che attendere ulteriori notizie. Per restare aggiornato Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

Bomba Mediaset: Addio al programma Amici, Maria De Filippi furiosa. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.