Bomba Mediaset, Alessandro Siani al veleno contro Striscia. Lo sfogo choc: “Ecco perché ci hanno sostituiti”. Fan increduli

Domenica 28 novembre, tra gli ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin c’era anche Alessandro Siani, il comico e attore napoletano che per qualche settimana ha condotto, insieme a Vanessa Incontrada, Striscia la notizia. La coppia pare abbia funzionato poco e non è stata esente da critiche. Soprattutto dopo la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli ad Ambra (per essere stata lasciata dal suo compagno l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri), Vanessa è stata attaccata per la sua reazione divertita alla vicenda subendo addirittura minacce di morte. Proprio dopo tale episodio la coppia è stata sostituita.

Secondo molti telespettatori di Striscia la notizia, la durata breve della coppia sarebbe stata riconducibile proprio a tale episodio. La Incontrada infatti, nonostante le sue battaglie contro le discriminazioni per le donne, anche fisicamente abbondanti, si è lasciata andare a un comporante che secondo molti non è stato di solidarietà verso la collega Ambra Angiolini.

Alessandro Siani a Verissimo dice: “è pericoloso che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà”

Oggi, dietro il bancone di Striscia la notizia ci sono i due apprezzatissimi comici Sergio Friscia e Roberto Lipari in sostituzione di Siani e Incontrada. Su questa sostituzione ha voluto dire la sua proprio Akessandro che a a Silvia Toffanin ha detto: “Sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate. Alla fine, la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso. Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate”.

Siani ha, dunque, spiegato che se da sempre dietro il bancone di Striscia la notizia, le coppie si sono alterate, lui e la Incontrada non hanno fatto differenza anche per i tantissimi impegni professionali; lui, infatti, ha da poco ultimato il film con Cristian De Sica “Chi ha incastrato Babbo Natale” e, a questo proposito, ha detto: “E’ senza parolacce, volgarità, nessuno si spoglia. E’ un film per tutti, è una favola per bambini”. Poi, per sdrammatizzare ha scherzato con Silvia Toffanin dicendole: “Tu hai creato un format dove chi non piange ha vinto”. Invece, tornando serio, ha detto della sua famiglia: “Da mio padre ho preso questo senso dell’ironia, mentre da mia madre ho preso questo senso diciamo poetico”.

Siani contro LeFigarò: “Una delle pagine più brutte del giornalismo internazionale”

Dopo che Le Figarò ha definito Napoli come “il terzo mondo”, Siani ha dichiarato che si è trattato di “ … una delle pagine più brutte del giornalismo internazionale … grande falsità, terribile, Napoli è una città unica, vive delle piccole invidie. Visto che sono degli sfigati li chiamerò Sfigarò. È una città meravigliosa, è in continuo movimento, Napoli trova tante soluzioni. Ci sono i quartieri spagnoli dove ogni casa, soprattutto in questo periodo, diventa una sorta di centro commerciale, dove le persone si aiutano tra loro. Abbiamo una grande umanità, siamo pieni di persone che hanno una certa aridità, Napoli mantiene questa grande capacità di essere solidale e ha una grande tolleranza”.

