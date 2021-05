Alfonso Signorini è scomparso dal mondo del piccolo schermo e i suoi fans sono preoccupati, al punto che alcuni di questi gli hanno mandato delle lettere su Chi. Il direttore del famoso magazine ha quindi deciso di rispondere alle continue domande riguardo la sua assenza in televisione e di tranquillizzare l’affezionato pubblico. E’ stato lui a decidere di prendersi una pausa dopo l’esorbitante successo del Grande Fratello Vip. Complice la pandemia, il reality è stato seguitissimo in tutta Italia, al punto che Mediaset ha scelto di puntare su quest’ultimo anche nella serata di Capodanno.

E’ durato ben sei mesi il Grande Fratello Vip. Tra litigi, coming out spettacolari e inaspettati, morti di parenti lontani, Alfonso Signorini è stato presente dal primo all’ultimo momento per i suoi Vipponi. Un lavoro che non si è limitato al lunedì e al venerdì sera, ma che lo vedeva coinvolto giorno per giorno. Proprio per questo il conduttore ha deciso di prendersi una pausa quando il reality è terminato, e dedicarsi con maggiore attenzione a Chi. Non solo, a suo dire la sovraesposizione non è l’arma migliore per ottenere il successo e, alle volte, bisogna ponderare bene i lavori da accettare.

“Sparire un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella normalità che la tv non sempre consente”. Sono state queste le parole che Alfonso Signorini ha utilizzato per tranquillizzare i suoi fans. Insomma, non è colpa di Mediaset se il conduttore non appare più sul piccolo schermo. Sicuramente chiunque vorrebbe ospitarlo nel proprio salotto, ma lui è in grado di saper capire quando è il momento di farsi da parte.

Questo stesso consiglio aveva dato Alfonso Signorini a Tommaso Zorzi: non esagerare e aspettare i treni giusti. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un enorme consenso ed è stato indicato come il futuro di Mediaset. L’eccitazione iniziale è ben presto svanita con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Il ruolo di opinionista non gli sta a pennello. Nonostante questo, il reality di Ilary Blasi gli ha dato la possibilità di condurre il suo Punto Zeta su Mediaset Play, ed è qui che Tommy sta mettendo in mostra le sue abilità da show man.

Tornando ad Alfonso Signorini, è già al lavoro per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. E' ancora presto per firmare accordi, ma si dice che abbia puntato l'occhio su Gabriel Garko. Il bell'attore ha donato un momento di altissimo share al reality, con il suo coming out in diretta. Non solo il suo nome, per entrare nella casa più spiata d'Italia sono vari i personaggi che Alfonso potrebbe corteggiare: Anna Oxa, Loredana Lecciso, Andrea Iannone, Sandra Milo, Raffaella Fico e Martina Miliddi. Sicuramente un bel cast, ma per le conferme dovremo aspettare settembre.