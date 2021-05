Bomba Mediaset, Annullata L’Isola dei Famosi, Non andrà più in onda da stasera, Cos’è successo

L’Isola dei Famosi non andrà in onda questa sera, giovedì 6 maggio. Mediaset ha preso la decisione di spostare il reality al venerdì, con la speranza di acquistare nuovi ascolti. In effetti lo share è risultato essere davvero deludente: il 17%, pari a 2.9 milioni di telespettatori, un numero molto basso rispetto quelli cui è abituata una prima serata di Canale5. Ilary Blasi non riesce a tenere il pubblico incatenato alla televisione. Le sue battute e i doppi sensi sembrano aver conquistato i social, ma non bastano a portare avanti una trasmissione che dovrebbe regalare dinamiche interessanti.

Mentre al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, da buon direttore di rivista di Gossip, era il primo a spingere e a creare le situazioni che tanto sono piaciute agli italiani, a L’Isola dei Famosi Ilary Blasi sembra invece spegnerle. Tutto è affidato nelle mani dei naufraghi, che sono riusciti a conquistare solo l’antipatia dei telespettatori. A nulla sembra essere servito l’arrivo degli arrivisti, che avrebbe dovuto movimentare le cose in Honduras e regalare nuovi spunti. Neanche Ignazio Moser, con la sua Cecilia Rodriguez ospite fissa in studio, è riuscito ad aiutare la presentatrice.

Insomma, L’Isola dei Famosi è un vero e proprio flop e non è più in grado di tirarsi su. Impossibile non fare il paragone con il Grande Fratello Vip, che al contrario ha retto sulle spalle tutto il peso di Mediaset nel difficile periodo della pandemia. Probabilmente è proprio per questo che i vertici della rete hanno deciso di cambiare il giorno della diretta. La competizione con la fiction Rai A un passo dal cielo 6 – I Guardiani non regge il confronto. Non solo, pare che spesso l’attenzione ricada più su Supervivientes, il corrispettivo dell’Isola spagnolo, e sui guai che combina lì Valeria Marini.

Il reality della penisola iberica ha sicuramente influenzato la decisione di Mediaset. I due reality condividono alcuni spazi, come la Palapa e praya Palapa. Anche gli elicotteri sono in comune. Già durante la prima puntata spagnola, Ilary Blasi ha dovuto rinunciare alla prima serata. Quindi, la Mediaset ha rinunciato alla diretta, facendo chiudere il televoto per i nominati nel daytime del pomeriggio di Canale 5, che va in onda dopo Uomini e Donne e Amici. Spostando la puntata al venerdì si risolve anche il problema con i vicini spagnoli e il reality può tornare alla sua diretta.

Potremo quindi seguire la prossima puntata de L’Isola dei Famosi venerdì 7 maggio. Dopo l’uscita (finalmente) di Gilles Rocca, i nominati sono Myrea, Ubaldo, Roberto ed Emanuela. Considerando che i personaggi più forti e pieni di carattere sono stati fatti fuori in poco tempo, speriamo che l’arrivista Emanuela resti in gioco e ci regali almeno una piccola love story con Awed, che la sta disperatamente cercando dall’inizio del reality. Ma i telespettatori hanno già cacciato Elisa Isoardi e Vera Gemma, non aiutando sicuramente la ripresa di un programma che per molti potrebbe finire qua. Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

