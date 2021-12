Bomba Mediaset, Arriva lo Stop a Uomini e Donne. Ecco Berlusconi chi mette al posto di Maria de Filippi. Fan distrutti

Uomini e Donne, ultima puntata mercoledì 22 dicembre: Maria De Filippi va in pausa. Le festività natalizie mandano in ferie anche e soprattutto i programmi più amati tra cui U&D, che è seguitissimo da una grande fetta di pubblico ogni giorno. L’ultima puntata è fissata per domani mercoledì 22 dicembre: la conduttrice Maria De Filippi va in pausa, a rigenerarsi in compagnia della famiglia, prima di tornare a gennaio con una lunga lista di impegni televisivi: Uomini e Donne, Amici e soprattutto la nuova edizione di C’è posta per te.

Maria De Filippi, da giovedì lo stop per Uomini e Donne: cosa va in onda al suo posto

Da giovedì lo stop per Uomini e Donne, che concluderà la stagione 2020/2021 in maniera del tutto ufficiale. Se ne riparlerà nel prossimo anno, ma nel frattempo il pubblico sarà curioso di sapere cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne: giovedì 23 dicembre andrà in onda un film intitolato Un Natale da Corgi (una mamma single e troppo indaffarata riscoprirà le gioie del Natale grazie a Ben e a un adorabile cucciolo).

Venerdì 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, andrà in onda Christmas at the Palace – Natale a palazzo (ex pattinatrice viene chiamata dal re Alexander di San Senova per allenare sua figlia); invece lunedì 27 dicembre è previsto il film Il dono più grande (una ragazza piuttosto scontrosa ed egoista scoprirà il miracolo del Natale).

Quando torna Maria De Filippi con la nuova edizione

Ora che si è scoperto cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne durante le festività natalizie, la domanda è una sola: quando torna Uomini e Donne nel 2022? Ebbene Maria De Filippi (che oggi si è arrabbiata con un cavaliere) tornerà con il suo dating show di successo il 10 gennaio 2022.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ecco come è stato comunicato a Luca che sarà il nuovo tronista

Ieri pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in cui Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani preferendolo aLuca Salatino che tanto piace a Maria De Filippi, infatti la talpa del Vicolo delle news ha rivelato che dopo la scelta gli è stato offerto il trono e lui ha accettato. Dopo la non scelta Maria da un bigliettino a Luca e gli dice di non leggerlo, lui esce e assiste alla scelta. Dopodiché Maria fa sedere Roberta e Samuele e fa rientrare Luca e gli dice di leggere ad alta voce il biglietto dove c’è scritto sei il nuovo tronista.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Mediaset, Arriva lo Stop a Uomini e Donne. Ecco Berlusconi chi mette al posto di Maria de Filippi. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.