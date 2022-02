bomba-mediaset:-barbara-d’urso-ruba-il-posto-a-signorini-al-grande-fratello-vip.-alfonso-distrutto-per-la-decisione-di-berlusconi

Barbara D’Urso approderà al Grande Fratello Vip per promuovere La pupa e il secchione. E’ da qualche giorno ormai che la conduttrice ha annunciato di essere alla conduzione del reality di Italia 1, il divertente esperimento che mette a confronto due mondi opposti: intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale, si confrontano con avvenenti giovani che fanno della bellezza fisica il proprio punto di forza e che poco si interessano di temi di attualità e nozioni “scolastiche”. Pupe, secchioni e viceversa si trovano così a convivere e a competere per il montepremi in palio.

Ovviamente adesso la Mediaset vuole lanciare il programma e per farlo l’idea migliore è quella di ospitare Barbara D’Urso al Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini sta ottenendo un successo inimmaginabile. Probabilmente grazie al triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, che ha appassionato l’Italia intera portando in scena un tema che si era affrontato poco in televisione: quello dell’amore libero e delle coppie aperte. Il presentatore si è ritrovato a dover gestire questa situazione, dedicando loro molto spazio, e adesso dovrà fare lo stesso per la sua collega.

A lanciare la notizia è stato Dagospia: “Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale. La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini.”

Probabilmente i mesi di marzo e aprile, e cioè il periodo in cui La pupa e il secchione show andrà in onda, anche Pomeriggio 5 verrà registrato a Roma. Tornando al Grande Fratello Vip e ad Alfonso Signorini, ricordiamo che più di una volta il direttore di Chi ha affermato di non amare il modo di fare televisione di Barbara D’Urso. I commenti su di lei non sono sempre stati lusinghieri, ma adesso l’uomo dovrà stringere i denti e ospitarla nel suo show, anzi dovrà proprio cederle la scena in quanto Barbara avrà uno spazio sostituendolo come conduttore. Fortunatamente, oltre a prenderne le distanze, l’uomo ha anche affermato che la presentatrice è una grande professionista.

“Cosa ho detto a Barbara d’Urso in privato? Parlando ho detto che abbiamo modi lontani di fare tv. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra. Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta”.

