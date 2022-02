bomba-mediaset,-barbara-d’urso-tradisce-berlusconi,-passa-in-rai-e-soffia-il-posto-alla-collega.-ecco-in-quale-programma-la-vedremo

Barbara D’Urso vuole tornare in Rai? E’ questo quello che si sta chiedendo il mondo del web dopo aver visto alcune storie ambigue della presentatrice. I personaggi famosi lanciano spesso messaggi tramite i loro canali social, prima di dare delle notizie scioccanti ai loro fans. In questo modo, tengono sicuramente alta la curiosità riguardo il loro futuro lavorativo. Del resto, sono moltissimi i telespettatori che si affezionano più a un conduttore che a una trasmissione e che decidono quale canale guardare proprio in base a questo. Quanto pubblico perderebbe la Mediaset in tal caso?

Barbara D’Urso ha sicuramente perso molto del suo appeal nei confronti dei telespettatori. Il pubblico si è evidentemente stancato di prendere quel famoso caffeuccio insieme a lei. Un caffè irto di trash, spettegolezzi, discussioni. I suoi salotti erano fin troppo popolati ma soprattutto la sua egemonia sui pomeriggi della Mediaset non dava modo a una televisione di più alta qualità di farsi strada. Per anni, però, lo share ha parlato chiaro e Pier Silvio Berlusconi si è affidato tantissimo alla napoletana per la sua azienda. La donna è stata un vero e proprio tesoro per i vertici.

L’anno scorso qualcosa è cambiato. Forse complice la pandemia, non si sa come mai i telespettatori della rete abbiano deciso di cambiare direzione e, di conseguenza, abbiano cominciato a cambiare canale. Così Pomeriggio 5 veniva battuto da La vita in diretta di Alberto Matano e Domenica Live veniva battuto da Domenica In di Mara Venier. Un boccone amaro da ingoiare per Barbara D’Urso che ha dovuto rinunciare definitivamente ai suoi programmi del giorno festivo e ha dovuto ridurre il suo caffeuccio settimanale con i telespettatori, dedicandosi principalmente alla cronaca nera che tanto appassiona gli italiani.

Ma la Mediaset ha chiarito di non voler perdere uno dei suoi volti di punta che continua a rappresentare una risorsa. E’ solo il momento di cambiare rotta per Barbara D’Urso, che deve ritrovare l’appoggio dei suoi fans. Si è pensato a un reality, come La pupa e il secchione. Ultimamente, un suo indizio sui social ha rimandato chiaramente a una trasmissione basata sul mondo della moda. Ma se invece la presentatrice volesse ritornare in Rai? Del resto, è proprio lì che la sua carriera in televisione ha preso lo slancio. La donna lo ha voluto ricordare pubblicamente.

Barbara D’urso ha infatti condiviso un video ricordo della sua partecipazione a una puntata di Unomattina in famiglia, programma storico di Rai 1 che va in onda ancora oggi. La presentatrice vi ha preso parte nel lontano 1996, collaborando con Tiberio Timperi per una intera stagione. Questa condivisione potrebbe essere appunto quel messaggio che i suoi follower non si aspettavano. Soprattutto, potrebbe essere un modo per far capire alla Rai di essere disponibile a una trattativa. La partenopea sicuramente non si ferma davanti a sconfitte e cambiamenti e nella rete di Stato potrebbe trovare la sua rivincita.

