Bomba Mediaset, Barbara Palombelli fatta fuori all’improvviso, Lo sfogo: “Ecco perché vi lascio”. Fan sotto choc

E’ da mesi che Barbara Palombelli non è più al timone dello speciale di Stasera Italia. La Mediaset ha deciso di mettere fine prima del tempo a questa iniziativa dal momento che, giunto alla sua trentesima puntata, lo show ha portato a casa uno share inferiore al 3%. Numeri troppo bassi per la rete che è così corsa ai provvedimenti. La trasmissione, in onda tutti i mercoledì su Rete 4 in prima serata, è stata eliminata. Al suo posto il Tg4 condotto da Giuseppe Brindisi. Mentre la fascia oraria che va dalle 20:30 alle 21:00 vedrà sempre protagonista Stasera Italia nella sua versione ordinaria.

Ad annunciare la notizia fu la stessa Barbara Palombelli al termine dell’ultima puntata dello speciale di Stasera Italia. La presentatrice ci ha tenuto a specificare che la trasmissione è stata protratta più del previsto: “E’ il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l’ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano. L’azienda mi aveva chiesto ad inizio stagione quattro speciali, noi ne abbiamo realizzati trenta”.

Sono queste le parole con cui Barbara Palombelli ha voluto salutare i suoi telespettatori e dichiararsi pronta al passaggio di staffetta. Nonostante questo, la presentatrice ha speso buone parole per Mediaset e per i dirigenti: “Ringrazio l’azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie. È il momento della staffetta. In bocca al lupo a Giuseppe Brindisi, alla squadra che in parte è la stessa, ma che lavorerà da Milano”.

Lo stesso Giuseppe Brindisi aveva condotto Stasera Italia nel 2019 insieme a Veronica Gentili, prima di lasciare il posto a Barbara Palombelli. Una ruota che gira, quella di Mediaset, dove programmi e conduttori si danno il cambio ma ottengono tutti la loro visibilità. Mentre gli speciali di Stasera Italia hanno deluso in fatto di ascolti, il programma storico guidato dalla Palombelli, Forum, ha sempre molto successo. Il suo doppio appuntamento la mattina su Canale 5 e il pomeriggio su Rete 4 non perde un colpo e le storie portate in studio sono sempre attuali.

Barbara Palombelli ha di sicuro avuto una delusione con lo share così basso per gli speciali di Stasera Italia. Ma i cambiamenti sulla Mediaset sono all’ordine del giorno e da un momento all’altro si potrebbe annunciare un nuovo tentativo. Per il momento, la conduzione della trasmissione nella sua forma originale resta tra le mani di Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi. E’ un talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

L'articolo Bomba Mediaset, Barbara Palombelli fatta fuori all'improvviso, Lo sfogo: "Ecco perché vi lascio". Fan sotto choc