Bomba Mediaset, Barbara Palombelli fuori da Forum, “Ora è troppo, ha esagerato”. La rivolta dei fans

Barbara Palombelli è di nuovo sotto l’occhio mediatico a causa di un’osservazione fuori luogo nel corso della puntata di Forum. La trasmissione di punta della Mediaset è molto seguita dagli italiani, che rivedono puntata dopo puntata i loro stessi problemi giudiziari portati in causa. Due contendenti, nel corso dello show, decidono di portare la loro disputa davanti a un giudice assegnato. Si è discusso molto riguardo la veridicità o meno delle cause portate in studio. Sicuramente, a discutere davanti ai telespettatori sono degli attori professionisti che lavorano per il programma.

Ma è anche vero che le cause prendono spunto da alcune lettere inviate dagli stessi telespettatori in cui raccontano la loro situazione, non avendo però il coraggio di portare in prima persona i loro problemi sul piccolo schermo. Del resto, la sentenza del giudice non ha carattere legale, ma tutto il processo è un chiaro esempio di quello che potrebbe realmente accadere in tribunale. Così gli italiani si ritrovano a guardare e spesso a ritrovarsi nei problemi affrontati da Barbara Palombelli e il suo staff. Oltre giudici e avvocati, ci sono una serie di opinionisti chiamati a raccontare le loro esperienze ed esprimere le loro idee.

La stessa presentatrice non si esime mai dal dire cosa ne pensa riguardo le cause affrontate a Forum. Ovviamente, ognuno ha la sua personale esperienza e il sistema giudiziario divide i cittadini italiani. Molti di questi, spesso non si trovano d’accordo con le opinioni espresse da Barbara Palombelli. Più volte nel corso di questi anni come padrona di casa nella famosa trasmissione della Mediaset la donna è stata criticata dal suo pubblico. In molti la vorrebbero super partes ed esente da esprimere la proprie idee, che spesso causano un vero e proprio putiferio.

Proprio in una delle recenti puntate di Forum Barbara Palombelli ha scatenato nuovamente la rabbia del web. Protagonisti della causa portata in studio un padre e un figlio. Il secondo richiedeva al primo un adeguamento dell’assegno di mantenimento. Un problema economico che si è creato in famiglia. Oggi il nucleo familiare è sempre più legato alla disponibilità economica dei genitori, e la presentatrice ha notato come le cose siano cambiate rispetto al passato. Famiglie che non avevano grandi possibilità facevano molti figli, mentre oggi il numero è diminuito.

“Ho appena sentito dire alla Palombelli che forse il problema di non fare figli non è dovuto alla mancanza di stabilità economica, perché nel dopoguerra erano poveri ma facevano comunque tanti figli. Questa ogni volta che apre bocca spara cazzate devastanti” questo è solo uno dei commenti comparsi su Twitter in seguito alle dichiarazioni di Barbara Palombelli. Nuovamente la presentatrice si trova sulla bocca di tutti. L’ultima volta era accaduto quando aveva insinuato che dietro un femminicidio potessero esserci dei comportamenti esasperanti da parte della donna.

