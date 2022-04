bomba-mediaset,-berlusconi-chiude-il-famoso-programma.-maria-de-filippi-distrutta,-“dopo-anni,-una-mazzata”-fan-sotto-choc

Maria De Filippi ha fatto cilecca e il suo programma potrebbe non essere confermato per una nuova stagione. Lei è sicuramente la regina di Mediaset e tutto ciò che tocca diventa oro. Le sue trasmissioni sono intoccabili: da Amici, a Uomini e Donne passando per C’è posta per te, non c’è nessuno che riesce a reggere il confronto in termini di share, nessuno che vuole ritrovarsi a doverla combattere. I concorrenti Rai cercano in tutti i modo di non avere sul palinsesto un orario competitivo alla moglie di Maurizio Costanzo. Ma anche lei a volte fallisce, e sembra proprio che nel 2022 vedremo questo incredibile evento.

Maria De Filippi ha lanciato un nuovo show con la sua società di produzione, la Fascino. Così come per Temptation Island, la donna ha deciso di non condurre in prima persona il formato, e lo ha lasciato in mani molto esperte, quelle di Simona Ventura. Ma così come Temptation Island, anche questa trasmissione tratta di coppie in difficoltà, di gelosie e di terzi incomodi. E’ questa la critica che i telespettatori muovono maggiormente a Ultima Fermata. Troppo simile al reality dell’amore, ma con qualche pezzo mancante. E i risultati si vedono dagli ascolti insufficienti.

Ultima Fermata racconta la storia di alcune coppie, mettendole davanti ad una scelta cruciale: continuare a vivere insieme superando gli ostacoli o mettere fine alla loro relazione. Simona Ventura è la voce narrante che ci aiuta a immergerci nella storia. Le persone coinvolte affrontano il problema con l’aiuto di psicoterapeuti, prima di arrivare alla decisione finale. Ma i risultati sono molto scadenti rispetto ai risultati solitamente ottenuti da Maria De Filippi. Stasera andrà in onda la terza puntata dello show, ma sui social nessuno sembra farci caso. Non ci sono reazioni né commenti.

La seconda puntata andata in onda ha raggiunto uno share dell’11%, decisamente scarso per una prima serata, soprattutto per una trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Probabilmente, se i risultati continueranno a essere insoddisfacenti, la Mediaset potrebbe decidere di non insistere e potrebbe annullare la messa in onda di una seconda edizione. Sarebbe la prima volta che vediamo uno show della moglie di Maurizio Costanzo non avere un futuro. Della serie ‘nessuno è perfetto’, e anche la re Mida della televisione italiana può incontrare dei fallimenti lungo il percorso.

Sicuramente una bella lezione di vita, dal momento che siamo certi che Maria De Filippi continuerà a insistere per trovare nuovi format che incontrino il favore del pubblico. Gli anni passano, le società cambiano, ma la donna è sempre stata attenta e al passo con i tempi. Nonostante i contenuti un po’ trash dei suoi programmi, la vediamo ugualmente inserire dettagli di inclusività, come i troni gay o trans che hanno riscosso moltissimo successo. Non sappiamo se Ultima Fermata riuscirà a uscire da questo limbo di ascolti insufficienti, ma siamo certi che la regina di Mediaset avrà altre sorprese in serbo per noi.

