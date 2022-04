Bomba Mediaset, Berlusconi fa fuori Alfonso Signorini. Ecco chi ci sarà al suo posto. L’annuncio sconvolge tutti

Il Grande Fratello Vip di Signorini potrebbe essere spostato per lasciare spazio a La talpa, di cui la Mediaset ha comprato i diritti tempo fa. Il primo show, condotto da Alfonso Signorini, prevede che un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Le ultime due edizioni sono durate più tempo del solito grazie agli ascolti altissimi che il presentatore e i suoi Vipponi sono riusciti a raggiungere. I concorrenti sono dovuti restare nella grande casa per ben sei mesi.

Un periodo molto lungo per persone che lasciano a casa le loro famiglia, che mettono in pausa la loro vita, per mettersi in gioco e farsi conoscere ancor meglio dal pubblico italiano. Ma il Grande Fratello Vip rappresenta anche una nuova possibilità per i concorrenti, soprattutto quelli che si sono allontanati dal piccolo schermo. Gli ultimi due anni hanno visto Alfonso Signorini diventare davvero uno dei volti di punta di Canale 5. Si è parlato delle dinamiche che si sono formate all’interno della casa più spiata d’Italia in lungo e in largo, soprattutto grazie al delicato argomento dei triangoli amorosi.

Per questo ci sembra strano scoprire che il Grande Fratello Vip potrebbe essere spostato o sacrificato per lasciare spazio a un altro reality. Ma sono proprio queste le voci che stanno girando nelle ultime ore. Probabilmente lo show di Alfonso Signorini vedrà la luce direttamente nel 2023, e in particolare nel periodo estivo. Si è pensato quindi di ambientarlo, per la prima volta, durante la bella stagione, mentre in autunno potrebbe andare in onda La Talpa. La Mediaset ha comprato i diritti dello show già l’anno scorso, ma non ha ancora trovato una collocazione nel suo palinsesto.

Come al Gf Vip di Signorini anche a La talpa partecipa un gruppo di concorrenti VIP, i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Il compito è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati. Il pubblico, tramite televoto, determina una classifica dei sospettati: quello che ha ricevuto più voti deve affrontare il test d’eliminazione o interrogatorio. Il gruppo invece fa le proprie nomination. Una dinamica completamente differente da quella del Grande Fratello Vip, che però potrebbe portare una ventata di novità.

Al test d’eliminazione i sospettati vengono sottoposti a 10 domande dirette sull’identità e le azioni della talpa; il loro scopo è quello di rispondere correttamente al maggior numero di domande, chi risponde correttamente a meno domande deve abbandonare il gioco, mentre l’altro viene recluso. Non vediamo l’ora di scoprire se La Talpa avrà successo e soprattutto chi sarà designato dalla Mediaset come conduttore. Intanto, ci dobbiamo aspettare dei cambiamenti anche al Grande Fratello Vip, che potrebbe diventare anche nip, secondo le volontà di Alfonso Signorini.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Mediaset, Berlusconi fa fuori Alfonso Signorini. Ecco chi ci sarà al suo posto. L’annuncio sconvolge tutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.