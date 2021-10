Bomba Mediaset, Berlusconi fa fuori Ilary Blasi. “Quel che ha fatto è assurdo. Non se lo meritava”. La protesta di fan e colleghi

La Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo Star in the Star, la sua nuova trasmissione condotta da Ilary Blasi in onda il giovedì in prima serata su Canale 5. Inizialmente erano state previste sette puntate dello show, ma gli ascolti bassi e le polemiche hanno portato alla scelta di mandare in onda soltanto cinque puntate. Così, invece del 28 ottobre la finale si svolgerà il 14 ottobre. E stasera, giovedì 7, ci sarà la semifinale. Ma cosa è successo di preciso? Perché il format tutto nuovo, preso da un programma americano, ha ricevuto così tante critiche? E si abbatte una maledizione sulla moglie di Totti, brava e bella ma destinata ai flop?

Star in the Star vede dieci star, dieci voci nelle vesti di dieci grandi leggende. Le celebrità vengono trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. Un format tutto nuovo per la Mediaset che quest’anno ha voluto dare un significativo cambiamento al suo palinsesto. Ma ai telespettatori sono subito risaltate agli occhi le somiglianze di questo nuovo show con altre trasmissioni storiche della concorrente della rete, la Rai.

Star in the Star somiglia molto a Tale e Quale Show o a Il Cantante Mascherato. Il primo, condotto da Carlo Conti, consiste in una appassionante sfida musicale. Il pubblico assiste alle incredibili trasformazioni degli artisti in gara, pronti a esibirsi rigorosamente dal vivo e a calarsi nei panni delle più grandi star della musica. Una trama che somiglia fin troppo alla nuova trasmissione della Mediaset. Il secondo, condotto da Milly Carlucci, vede nove personaggi super famosi nascosti da una maschera che gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti viene svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione.

Tutte e tre i programmi hanno una giuria composta da altri personaggi famosi. Per quel che riguarda Star in the Star, a commentare le performance degli artisti in gara, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommasini, ci sono: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Ma alla Mediaset non è stato perdonato il fatto di aver ripreso delle trasmissioni già viste sulla Rai. Pur apprezzando lo sforzo di voler dare una novità al palinsesto, non è stato questo il modo giusto. Così, sono arrivate polemiche e flop. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi è intervenuto per cercare di dare un volto diverso allo show.

Ogni tentativo è stato vano. Settimana dopo settimana, i telespettatori si sono ritrovati a cambiare canale il giovedì sera e lo share non è mai salito. Nonostante gli sforzi e la bravura di Ilary Blasi. Sembra che questo non sia assolutamente l'anno fortunato per la presentatrice. L'Isola dei Famosi è stato il reality meno guardato. Una delusione, dopo il successo avuto dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Oggi, arriva questa nuova sconfitta per la bionda dagli occhi azzurri. Che si ritrova a salutare il suo pubblico con due settimane di anticipo. Vedremo se la Mediaset le darà una terza possibilità.

Uno degli insuccessi di questa stagione televisiva di Mediaset è senza dubbio Star in the Star. Sarebbe dovuto essere la risposta di Canale5 a Tale e Quale Show e Il cantante mascherato e invece si è rivelato una sorta di brutta copia che ha fatto infuriare i vertici Mediaset. Data la presenza di una Ilary Blasi divertita, ottima padrona casa, è un vero peccato. Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Nuovo Tv ha svelato: “Mi preoccupa la posizione di Ilary Blasi”. Ilary Blasi, Star in the Star: “Non meritava una scivolata così” assicura Alessandro Cecchi Paone Purtroppo il pubblico non si è appassionato a Star in the Star in onda il giovedì in prima serata. Neanche la presenza di una bellissima Ilary Blasi ha fatto sì che lo show musicale si rialzasse e segnasse ascolti dignitosi. Alessandro Cecchi Paone assicura che Ilary Blasi “Non meritava una scivolata così” e soprattutto spera che l’insuccesso di Star in the Star “non le precluda altre strade”. Ascolti bassi per Star in the Star, spettatrice polemica: “Che figuraccia!” E gli ascolti di Star in the Star sono stati bassi, non in linea con gli altri programmi di Canale5. Una spettatrice che ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv ha scritto: “Che figuraccia! Se si vuole proporre uno show nuovo deve esserlo davvero, non una brutta copia di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato”. Nel frattempo Zucchero è stato smascherato così come Madonna. Chi vincerà il programma? E soprattutto: quante puntate ancora andrà in onda il programma di Ilary Blasi?

