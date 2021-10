Bomba Mediaset, Berlusconi fa fuori la moglie: Tagliata Silvia Toffanin. Ecco perché e chi la sostituisce

La rete televisiva mette in stand-by per questo weekend le sue trasmissioni di punta pomeridiane. La programmazione Mediaset non trova pace in questa nuova stagione. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un altro comunicato stampa dalla rete televisiva in cui veniva annunciato un altro cambiamento dovuto al prossimo impegno della Nazionale di calcio.

Quest’anno il palinsesto Mediaset aveva già subito qualche variazione in fase di assestamento iniziale. Dopo l’eliminazione dei programmi del weekend di Barbara d’Urso, la programmazione della domenica pomeriggio si è completamente stravolta. Amici, che da sempre è andato in onda il sabato, adesso va regolarmente in onda la domenica pomeriggio dando filo da torcere anche a Domenica In, da sempre campione di ascolti.

A seguire, il doppio appuntamento settimanale nel weekend con Silvia Toffanin e Verissimo. Spesso la trasmissione più vista pomeridiana della Mediaset in questa stagione. Eppure per questa settimana la programmazione subirà alcune variazioni. La messa in onda della finale per il terzo e quarto posto della Nation League, prevista per domenica 10 ottobre alle ore 15.00 in diretta tv, alla quale parteciperà anche la Nazionale italiana ha scombinato tutte le carte in tavola a Mediaset.

Per evitare che i telespettatori debbano decidere se vedere la partita di calcio o Amici e Verissimo, si è deciso di spostare eccezionalmente la messa in onda dei due programmi. Mediaset ha fatto sapere che per questa settimana, eccezionalmente, salteranno le consuete programmazioni della domenica pomeriggio per far spazio alla finale di Nation League. Amici e Verissimo quindi non andranno in onda.

Il talent show condotto da Maria De Filippi tornerà con un nuovo appuntamento lunedì 11 ottobre nella fascia pomeridiana solitamente occupata da Uomini e Donne. Mentre, la trasmissione di Silvia Toffanin andrà direttamente in onda il sabato successivo riprendo la doppia programmazione. Nella fascia pomeridiana domenicale al posto dei due celebri programmi Mediaset andranno in onda tre nuovi episodi delle soap del momento, Beautiful, Una vita e Love is in the air. A seguire nella programmazione ci sarà il tv-movie Inga Lindstrom – Nella tua vita.

