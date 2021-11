Bomba Mediaset, Berlusconi premia Barbara D’Urso e le da il posto dell’amata conduttrice. Ecco che programma ruba. Fan sotto choc

Barbara D’Urso è pronta a riprendersi la sua corona in Mediaset e, a quanto pare, potrebbe togliere a Ilary Blasi la conduzione de L’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni arrivano direttamente da uno dei produttori della rete di Pier Silvio Berlusconi che ne ha parlato al settimanale Nuovo Tv, preferendo però mantenere l’anonimato. Partiamo dalla domenica sera che, fino all’anno scorso, era tra le mani della presentatrice partenopea. Sono varie le trasmissioni che sono state inserite al suo posto per cercare di alzare gli ascolti, ma tutte non hanno ottenuto grandi risultati.

Scherzi a parte di Enrico Papi è partito in grande, ma ha chiuso in calo. Avanti un altro e All togheter now sono entrambi show molto costosi che non hanno superato di gran lunga gli ascolti di Live-Non è la D’Urso. “A Cologno c’è bisogno di un prodotto molto forte per la domenica sera. La D’Urso portava ascolti superiori al 12% con una spesa molto contenuta rispetto a produzioni ben più costose”. Per questo Barbara potrebbe essere pronta a riprendersi la sua prima serata e non solo. La Mediaset ha deciso di dare un’altra possibilità a L’Isola dei Famosi dopo il flop dell’ultima edizione.

Pur avendo comprato La Talpa, ha deciso di insistere ancora sul reality che si svolge in Honduras. Per il momento, sembra che il ruolo di presentatrice spetti ancora ad Ilary Blasi. La donna è reduce di ben due trasmissioni che non hanno ottenuto il successo sperato. Il suo ultimo tentativo, Star in the Star, è stato criticato da Berlusconi stesso. In moltissimi hanno affermato che copiava troppo l’idea di Tale e quale show della concorrente Rai. Potrebbe quindi essere probabile che la Mediaset decida di ridimensionare adesso il ruolo della moglie di Francesco Totti e di affidarsi per l’ennesima volta a Barbara D’Urso.

Almeno così dice la fonte anonima che lavora dietro le quinte della rete: “La Mediaset vuole una conduttrice esperta e decisa, capace di gestire al meglio le dinamiche tra i naufraghi e le emozioni in diretta. Con il risultato di alzare gli ascolti. L’identikit di Barbara D’Urso. Che ha dimostrato di saper gestire litigi e imprevisti in diretta”. In effetti, durante l’ultima stagione de L’Isola dei Famosi abbiamo visto una Ilary Blasi in estrema difficoltà. Pur essendo simpatica e divertente, pur conquistando il pubblico italiano con i suoi occhioni blu, la donna ha dimostrato di non avere il polso fermo.

I Vip sbarcato in Honduras erano completamente allo sbaraglio. Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato sull’isola veniva quasi ignorato. Non solo, ai vari richiami della presentatrice di parlare uno alla volta, si reagiva con urla ancora più forti. Il risultato è stato un bel casino e sicuramente gli ascolti ne hanno risentito. Non hanno aiutato gli opinionisti. Mentre un Tommaso Zorzi cercava disperatamente di mettere zizzania senza riuscirci, abbiamo visto una Iva Zanicchi fin troppo diplomatica e una Elettra Lamborghini evidentemente annoiata. La Mediaset sicuramente prenderà delle importanti decisioni per migliorare la situazione.

