bomba-mediaset,-berlusconi-stoppa-improvvisamente-il-programma-di-maria-de-filippi.-lei-arrabbiata,-fan-in-protesta

Amici, le puntate di Gennaio sono state Annullate: ecco quando torna in onda il programma. Quando ricomincia Amici su Canale 5? La decisione di Maria De Filippi ha fatto infuriare migliaia di fan della trasmissione. Gli alunni della scuola di Amici di Maria De Filippi non sono potuti andare a casa durante le festività, per la situazione pandemica attuale, ovviamente, ed hanno festeggiato in casetta tutti assieme con un menù speciale, tanta musica e in compagnia, cantanti e ballerini si sono divertiti ugualmente, anche se lontani dalle loro famiglie, che hanno sentito solo telefonicamente per gli auguri.

Lo staff di Maria de Filippi ci ha regalato qualche video riguardante la vigilia, Natale e Capodanno dei talenti della scuola, video molto brevi di cui i fan si sono lamentati parecchio, disponibili su Witty Tv. Le lamentele ci sono state non solo per i video rilasciati delle feste dei ragazzi della durata di due minuti, ma anche per l’attesa delle puntate, che sarebbero dovute ripartire dal due gennaio 2022.

Non conosciamo il motivo del ritardo, dato che non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La prossima puntata dello show della De Filippi dovrebbe però essere registrata il 6 o il 7 gennaio, o potrebbe addirittura essere trasmessa in diretta, come uno speciale. La prima puntata del 2022 andrà infatti in onda su Canale 5 il 9 gennaio, una settimana dopo rispetto la data prevista. La comunicazione è ufficiale ed è stata confermata persino dal profilo ufficiale della trasmissione.

I fan del programma di Maria de Filippi non vedono l’ora di poter tornare a vedere i concorrenti in gara, che da questa edizione ci tengono compagnia la domenica, anziché il sabato come da consueto. Fortunatamente, abbiamo potuto vedere i ragazzi ricevere e scartare i regali mandati dalle famiglie e dagli amici, regali che hanno fatto commuovere parecchi concorrenti e con loro i loro followers

A moltissimi telespettatori manca vedere i ragazzi esibirsi e vivere le emozioni che riescono a trasmettere attraverso la loro arte, nonché vedere le loro magiche amicizie e le storie d’amore crescere giorno dopo giorno. Siete pronti all’idea di tornare a vedere la trasmissione ogni domenica? Bisogna ammettere che gli sfidanti, i professori e Maria de Filippi ci sono mancati davvero! E a voi?

