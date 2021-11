bomba-mediaset,-berlusconi-taglia-silvia-toffanin,-la-critica-choc:-“e’-imbarazzante,-per-niente-professionale”.-lei-distrutta

Nella puntata di Verissimo andata in onda questa domenica Silvia Toffanin non è riuscita a controllare la sua commozione, scatenando però la furia del web. La presentatrice infatti si è lasciata andare a un pianto disperato che non è piaciuto ai telespettatori, alla ricerca di un intrattenimento festivo più leggero e soprattutto di maggiore professionalità. Ma vediamo cosa ha suscitato le lacrime della donna. Ospite della puntata, Eleonora Pedron, che ultimamente ha scritto un libro che parla di una parte veramente drammatica della sua vita. “L’ho fatto per te” è il titolo di questo straziante racconto autobiografico.

Eleonora Pedron racconta di sua madre, una donna che ha vissuto il dolore di perdere un figlio ma che ha resistito per amore suo e di suo fratello. La sua storia ha colpito molto Silvia Toffanin che a Verissimo non è assolutamente riuscita a nascondere le sue emozioni. Ma vediamo le parole dell’ex Miss Italia che hanno scatenato questa reazione: “La vita mi ha tolto tanto, ma non posso lamentarmi perché mi ha dato anche tanto. Mi ha insegnato che dal dolore ci si può rialzare. Ovviamente resta la ferita, ma probabilmente è giusto così. E’ giusto che resti perché si possa ricordare l’amore che si è provato.”

Poi a Verissimo ha ricordato il tragico episodio che ha portato alla morte di sua sorella: “Io avevo solo nove anni quando mia madre e mia sorella hanno avuto un incidente in auto. Entrambe sono state all’ospedale, poi mia madre è tornata a casa. Ero piccola, ma ricordo tutto. Facevo finta di niente, di non aver capito perché non volevo vedere i miei genitori tristi e ho sempre cercato di farli ridere. Poi la chiamata di quella notte. Io dormivo ma mi sono svegliata e ho sentito mio padre andare a rispondere. ‘Nives è morta, non c’è più’. Ricordo le urla di mia madre, riusciva solo a dire il suo nome”.

La famiglia di Eleonora Pedron è stata tragicamente segnata da quella morte e sua madre non si è più ripresa. Ma ha continuato a vivere per amore degli altri due suoi figli. “Io sono stata forte, ma mia madre.. ancora oggi a chi mi chiede chi vorrei essere, io rispondo mia madre. Lei è andata avanti per me e per mio fratello e dice che la sua vita, adesso, è un po’ più monotona, ma sa che lassù qualcuno la ama”. Ma i racconti strazianti a Verissimo non sono finiti qui. La ex Miss Italia ultimamente ha perso anche il suo papà, proprio in un incidente d’auto che hanno avuto insieme.

La storia si ripete ma adesso è lei quella che ne è uscita viva. “Lui ti ha coperto col suo corpo per proteggerti” ha esclamato Silvia Toffanin, che a quel punto era in lacrime evidenti e disperate. Ma su Twitter sono comparse moltissime critiche. Ecco alcuni dei messaggi comparsi riguardo la puntata di Verissimo: “Va bene empatizzare, ma così sembra davvero eccessivo. Non è un’intervista, è un viaggio della speranza”; “Ma basta con questa tv delle lacrime. Dateci una tv della domenica allegra e spensierata”; “Comunque la Toffanin è imbarazzante, un po’ di professionalità cavolo”.

Insomma il pubblico è stanco di storie strappalacrime ogni domenica, ma vorrebbero vedere qualcosa di più allegro. Proprio questo a quanto pare sta portando a un calo di ascolti a favore di Mara Venier e della sua domenica In. A quanto pare quindi Mediaset starebbe pensando di tornare la vecchio palinsesto e lasciare Verissimo e la Toffanin solo al Sabato. Nulla è però ancora certo.

L’articolo Bomba Mediaset, Berlusconi taglia Silvia Toffanin, la critica choc: “E’ imbarazzante, Per niente professionale”. Lei distrutta proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.