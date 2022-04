bomba-mediaset,-berlusconi-vuole-proprio-lei-alla-conduzione-del-gf-vip.-annunciata-la-sostituta-di-signorini,-lui-distrutto

Soleil Sorge è finalmente riuscita a farsi notare dalla Mediaset che sembra avere in serbo per lei grandi progetti, tra cui anche quello di condurre il Grande Fratello Vip. L’italo americana ha un curriculum pieno di reality ma anche di fidanzati famosi. Partiamo dai programmi televisivi cui ha partecipato. Il suo inserimento nel mondo del piccolo schermo è avvenuto grazie a Maria De Filippi, che l’ha scelta come corteggiatrice di Luca Onestini. Da quel momento la ragazza non si è più fermata: da Pechino Express a L’Isola dei famosi, è riuscita ad arrivare ad Alfonso Signorini.

E’ stata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip quest’anno che l’ha fatta notare agli occhi del pubblico Mediaset e non solo. Il suo caratterino tutto pepe è risaltato sin dal primo momento. Mentre gli altri concorrenti l’hanno subito presa in antipatia, il presentatore è stato subito entusiasta della sua arroganza e l’ha premiata sin dal primo momento, permettendole sempre di dire la sua e di passare dalla parte della ragione. Le prime settimane di reality, infatti, abbiamo visto Soleil Sorge essere scelta più e più volte come la preferita del pubblico. Fino al triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Se da un lato la storia con un uomo sposato le ha fatto perdere parte del consenso che i telespettatori le avevano concesso, dall’altro lato le ha fatto acquisire una popolarità estrema. Si è parlato del triangolo per mesi e mesi, in lungo e in largo, e lei ne è stata sicuramente protagonista. Adesso, mentre Alex Belli e Delia Duran sono sempre insieme come nulla fosse accaduto o, più probabilmente, come avevano programmato, è Soleil Sorge a godere della popolarità e soprattutto a firmare contratti con la Mediaset.

Neanche è uscita dal Grande Fratello Vip che già è entrata in un nuovo reality. Stavolta però l’italo americana non è la concorrente in cerca di un po’ di successo, ma è la giurata. Una promozione meritata quella che le ha dato Barbara D’Urso volendola nel suo La pupa e il secchione show. In questa nuova veste è evidente che Soleil Sorge ha messo da parte la sua arroganza per riuscire a giudicare senza attaccare necessariamente tutti.

Un nuovo ruolo che non le si confà. Ma subito ha cacciato gli artigli quando è stata ospite a Le Iene e si è ritrovata con Belen Rodriguez, con la quale c’è una evidente antipatia. Le due hanno frequentato lo stesso uomo, Gianmaria Antinolfi, e sono state cognate per un periodo, quando l’influencer frequentava Jeremias.

Da La pupa e il secchione show a Le iene, sembra che questo sia solo l’inizio degli impegni lavorativi su Mediaset di Soleil Sorge e che la Mediaset vorrà affidarle man mano ruoli più importanti. Secondo alcune indiscrezioni la donna dovrebbe sostituire a breve Giorgia Venturini, incinta, alla conduzione di X-Style, programma che parla di moda, tendenze e design.

Non solo, a molti sembra già di vederla come presentatrice al Grande Fratello Vip o almeno questo starebbe frullando per la testa a Piersilvio Berlusconi. Che per lei ci sia lo stesso destino? Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

