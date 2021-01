bomba-mediaset,-cancellato-il-famoso-programma-di-canale-5,-dopo-10-anni-lo-stop-sorprende-tutti.-fan-sotto-choc,-maria-de-filippi-delusa

Dalla Spagna giunge una triste e ufficiale notizia, quella della chiusura di Una Vita, fiction che va in onda su Mediaset dal lunedì al venerdì, tra Il Segreto e Uomini e Donne, e che ha sempre riscosso un gran successo. Gli italiani si sono rivelati dei veri appassionati di soap spagnole, ma dovranno prepararsi a dire addio ai loro personaggi preferiti. Dopo ben 6 anni di lavorazione, 1500 episodi e un periodo di pausa a causa del Covid, TVE ha deciso di terminare definitivamente le riprese di Acacias 38 e concludere con un finale di serie definitivo.

In Spagna la programmazione della fiction è attualmente alla 1417esima puntata in onda, dunque c’è ancora del tempo prima che Una Vita arrivi alla conclusione, che è prevista per marzo 2021. In Italia invece i personaggi di Acacias 38 (nome originale) continueranno a tenerci compagnia ancora per molto. Mediaset è in ritardo rispetto la penisola iberica nella trasmissione della fiction di ben 300 puntate. Inoltre, gli episodi in Italia durano 35 minuti, a differenza di quelli spagnoli che ne durano 50. La buona notizia è che il nostro finale di serie è previsto tra almeno un anno e mezzo.

Abbiamo molto tempo per abituarci all’idea di dover salutare definitivamente i nostri personaggi preferiti. Nonostante Una Vita abbia subito spesso dei cambiamenti nel cast, ci sono alcuni attori che sono diventati storici e hanno appassionato i telespettatori. Felipe ad esempio è nella serie in onda su Mediaset fin dalla prima puntata, così come Rosina, Servante, Fabiana, Casilda e Ramon. La notizia, ufficializzata da Cultura en Serie, ha recato un grande dispiacere ai fans, la cui unica speranza adesso è quella di vedere uno spin-off della fiction spagnola.

A interessare i telespettatori infatti è l’amore proibito tra Camino Pasamar e Maite Zaldua, interpretati da Aria Bedmar e Ylenia Baglietto, sul quale si potrebbe costruire un’altra fiction e che già ha ispirato un podcast disponibile su RTVE Digital. Questa però è solo una speranza e non ci sono notizie ufficiali che possono far credere alla realizzazione di questo progetto. In Spagna, “Una vita” viene trasmesso sul canale La 1 ogni pomeriggio: la messa in onda è partita il 15 aprile 2015. La telenovela ha debuttato in Italia in Mediaset (Canale 5) il 22 giugno 2015, va in onda nella fascia oraria 14,10-14,45 ed è stata talvolta trasmessa anche in prima serata.

Da noi gli ascolti sono stati ancora più fortunati che in patria, con il 20,83% di share nella prima stagione, il 20,9% nella seconda, il 24,7% nella terza, il 22,4% nella quarta e il 23,5% nella quinta. Prodotta da Aurora Guerra, la serie è ambientata nei primi decenni del XX secolo, in un ricco quartiere di una città indefinita (probabilmente Madrid), chiamato Acacias. Il successo internazionale di Una Vita, oltre all’Italia grazie a Mediaset, riguarda anche paesi come l’Argentina e il Cile. In Medioriente, Netflix ha acquisito i diritti della serie per una produzione egiziana, Eugénie Nights. La serie è molto seguita e la sua scia è favorevole per Uomini e Donne di Maria de Filippi che va in onda subito dopo. La serie è anche seguita dalla stessa conduttrice, delusa per il finale inatteso. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.