Bomba Mediaset, Chiara Ferragni ha tradito Fedez, pronta al lasciarlo. Piersilvio Berlusconi nella bufera. Cosa succede

Antonio Ricci ha rilasciato un’intervista a Tpi in cui ha affermato che Chiara Ferragni eliminerà Fedez (nel vero senso della parola). Il produttore di Striscia la Notizia si ritiene una mina vagante nel mondo del piccolo schermo. Mentre tutti gli altri sono costretti a delle regole da seguire, ad accattivarsi le simpatie di questo o quel politico, all’epoca del politicamente corretto, per lui tutte queste regole non valgono. Per questo, nel suo tg satirico vengono prese di mire tutte le trasmissioni televisive, dalla Rai alla Mediaset, senza alcuno sconto per nessuna.

Ma è in questa intervista che Antonio Ricci ha finalmente dedicato delle parole alla coppia del momento: Chiara Ferragni e Fedez, ovvero i Ferragnez, di cui a breve uscirà anche una serie tv. Sono loro i veri influencer dei nostri tempi, capaci di stabilire quali colori indossare per il prossimo autunno o quali referendum firmare per il prossimo anno. Un potere incredibile che, c’è da dire, i due cercano di sfruttare al meglio. Da un lato l’immagine della famiglia perfetta non da certo consolazione a chi, al contrario, vive nella vita reale; dall’altro, entrambi si spendono molto per i temi di attualità, sensibilizzando così il loro pubblico.

Antonio Ricci, però, pensa che il futuro sia soltanto di Chiara Ferragni che, a suo dire, troverà il modo di eliminare suo marito tradendolo. “I due sono un vero potere forte, resta da verificare per quanto tempo manterranno il consenso. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo, un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax”. Parole sicuramente ironiche ma che nascondono un significato ben più profondo. C’è da vedere se i Ferragnez risponderanno.

In particolare Fedez, sempre pronto a lanciarsi nelle sue battaglie e a dire la sua riguardo le critiche che gli vengono mosse. A differenza di Chiara Ferragni, nata in un ambiente bon ton, il rapper viene dal nulla. Proprio per questo, nonostante si goda la sua meritata ricchezza, continua a spendersi per le lotte, sia quelle altrui che le proprie. Sicuramente le parole di Antonio Ricci scateneranno una sua reazione e non vediamo l’ora di vedere quale sarà. Intanto, il produttore di Striscia la Notizia ha avuto da ridire anche sullo stesso Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda Mediaset.

"Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio Berlusconi. C'è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po' modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell'altro. Ma non è questo il peggio. Il peggio è che invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre". Ebbene, dopo Chiara Ferragni, Antonio Ricci non risparmia proprio nessuno.

