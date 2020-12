Bomba Mediaset, Confessione choc di Maria De Filippi: “L’ho baciato e mi ha mollata”. Alessi svela tutto sul rapporto segreto, lui è un famosissimo. Fan sconvolti

Amori segreti per Maria De Filippi. Un bacio custodito nella memoria della nota conduttrice e ideatrice di programmi di successo che ha raccontato al giornalista Roberto Alessi direttore di Novella 2000. In una chiacchierata con quest’ultimo ha riportato alla luce una relazione avuta da giovane con un personaggio molto conosciuto, un imprenditore famoso che all’epoca però aveva solo 16 anni mentre lei era una timida 14enne. Scopriamo insieme di chi si tratta e chi aveva ribato il cuore della Queen indiscussa di Canale 5 salvo poi spezzarglielo, come lei stessa ha confessato.

La confessione sull’ex di Maria de Filippi

Il dolce periodo è impresso per le vie di Pavia, quando Maria De Filippi, usava farsi chiamare Tata. La conduttrice ha quindi raccontato di questo amore adolescenziale che l’ha però molto provata. Un flirt durato un po’ di tempo con Riccardo Ravizzi, detto Dado, noto imprenditore della città delle cento torri. Maria ha parlato ad Alessi a cuore Aperto, con quel velo di nostalgia: “È vero, Dado, cavolo se me lo ricordo, ero innamorata pazza, la sua poi era una famiglia stupenda. Suo padre Giuliano Ravizza con la pellicceria Annabella aveva avuto un successo pazzesco, ma nessuno in casa, dai genitori ai tre figli, se la tirava, anzi, il massimo che facevano era di organizzare una tombolata a Natale in un ristorantino con tutti gli amici.”

L’amore della innocente adolescenza della De Filippi

La celeberrima presentatrice ha vissuto quel dolce periodo quando aveva solo 14 anni. Ad Alessi ha raccontato del dolce bacio con Dado: “Io avevo 14 anni, ero al liceo classico, lui allo scientifico, ne aveva 16. Ci si incontrava nella piazza dell’Università, sotto le torri. Eravamo partiti in gita con la scuola per andare a sciare quattro giorni a Molveno, in Trentino, tutti in pullman”. E proprio in gita sarebbe nato l’amore tra i due e anche il primo bacio per lei. La de Filippi racconta di essere rimasta informata sulla sua vecchia fiamma: “È un bell’uomo di 60 anni, ma sembra più giovane, in forma, sposato con Lavinia, una dottoressa, e con figli bellissimi”.

Il racconto del bacio

Maria de Filippi racconta ad Alessi tutti i dettagli di quel bacio: “Eravamo partiti in gita con la scuola per andare a sciare quattro giorni a Molveno, in Trentino, tutti in pullman. Dado mi ricorda che stava sempre male, soffriva il pullman. Ogni tanto l’autista si fermava e spiegava a tutti con voce rassegnata: “Ravizza vomita!”. Tutti lo prendevano in giro. “Ma quella volta stava bene”. Classico bacio in fondo al pullman sul divanetto dove ci si infrattava? “Certo, che tenerezza”.

Il triste epilogo

Una storia bella, quanto tormentata come tutti gli amori dell’adolescenza. Una relazione che rimarrà scritta in quel libro dei ricordi dall’inchiostro più indelebile di una fotografia. Momenti che diventano tristi quando Maria de Filippi racconta ad Alessi il momento della separazione:“Vuoi sapere che cosa ha fatto? Mi ha mollata lui! Ci sono rimasta malissimo”

Il commento di Roberto Alessi

Alessi ha quindi cercato di confortare la De Filippi: “Non era amore, se lo fosse stato magari oggi sareste stati sposati e magari tu saresti diventata una stilista come Sima, la sorella di Dado”. “Chissà, non è detto, magari sarei stata comunque felice”, ha chiosato Maria De Filippi. Insomma una storia mai vissuta in pieno a cui la conduttrice riserva ricordi particolari di cui non ha mai parlato. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.