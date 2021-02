bomba-mediaset,-elisa-isoardi-al-posto-di-barbara-d’urso,-ecco-quale-programma-le-ruba.-barbara-distrutta,-fan-sotto-choc

Secondo le ultime indiscrezioni Elisa Isoardi è pronta per abbandonare definitivamente mamma Rai e passare a Mediaset, dove potrebbe prendere la conduzione di un programma domenicale al posto di Barbara D’Urso. L’ultimo anno per l’ex fidanzata di Matteo Salvini non è stato florido, né dal punto di vista lavorativo né da quello sentimentale. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, dove ha fatto molto chiacchierare per il suo rapporto col ballerino e maestro Raimondo Todaro che però si è fidanzato con un altro volto della rete di Stato, per la conduttrice non sono giunte altre proposte.

Si è vociferato riguardo un “ballottaggio” che l’avrebbe vista in competizione con Caterina Balivo per il posto nella giuria di Il cantante mascherato. A togliere ogni dubbio sull’argomento, Milly Carlucci che ha affermato in un’intervista: “Le voglio bene e la stimo molto. Non è mai stata un’ipotesi la sua presenza in giuria. In futuro, spero di poter scrivere un programma su misura per lei”. Allo stesso modo, per Elisa Isoardi è saltata la conduzione di Check Up, lo storico talk di medicina e salute che sarebbe dovuto andare in onda a partire da gennaio ma che è poi stato eliminato.

“Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di Rai 1 nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”, così diceva Elisa Isoardi, ma il tempo è passato e le proposte di lavoro non sono arrivate. Al loro posto sono arrivate invece le varie ospitate in Mediaset, prima a Verissimo e poi su Striscia la Notizia. Non solo, la conduttrice dovrebbe prender parte anche a L’isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi che andrà in onda dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questa sarebbe per la rete una mossa ben studiata.

La partecipazione di Elisa Isoardi al nuovo reality Mediaset servirebbe infatti a renderla familiare agli occhi dei telespettatori, per poi affidarle un intero programma che dovrà andare in onda nel week end. E i dati auditel degli ultimi periodo fanno pensare che la bella conduttrice potrebbe prendere proprio il posto di Barbara D’Urso stando a delle indiscrezioni di corridoio Mediaset. La regina del trash sta subendo sconfitte sotto ogni punto di vista. A cominciare dalla domenica sera, con Mina Settembre, fiction Rai interpretato da Serena Rossi e Giuseppe Zeno, che raggiunge uno share del 22%, mentre Live-Non è la D’Urso deve accontentarsi dell’11%.

La domenica pomeriggio non va meglio per Barbara D'Urso, battuta inesorabilmente da Francesca Fialdini e il suo Da noi a ruota libera. Il programma in onda su Rai 1 ha raggiunto uno share del 13,4%, mentre Domenica live al 12,6% nella prima parte, per calare al 10% nella seconda parte. Anche Alberto Matano ha preso il volo nei pomeriggi settimanali alla conduzione di La vita in diretta, che quotidianamente batte la concorrenza Mediaset. Che sia cominciato il declino per Barbarita? Fuori il vecchio, dentro il nuovo: potremmo aspettarci quindi Elisa Isoardi come padrona di casa della domenica.

