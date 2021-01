E’ ormai da tempo che Striscia la Notizia ha perso i suoi affezionati conduttori, Ficarra e Picone, e nascono le nuove ipotesi di sostituzione. Per il momento, dietro il bancone del tg satirico sono seduti Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, coppia storica della trasmissione di Canale 5. Antonio Ricci ha deciso di andare sul sicuro, almeno per il momento, ma nulla toglie che potrebbe tentare nuove strade nel prossimo futuro. Quali sono i volti Mediaset in lizza per diventare i conduttori del telegiornale famoso per mettere in imbarazzo tutti i volti noti della penisola italiana?

Pare che un conduttore in particolare si sia fatto avanti, proponendosi per l’ambito ma complicato ruolo. A divulgare la notizia è stato un insider di Mediaset, secondo il quale questo personaggio famoso avrebbe già avuto un colloquio con Antonio Ricci. Potremmo quindi vederlo a breve al posto di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a Striscia la Notizia, nel caso in cui l’incontro sia andato per il meglio. Si tratta di Andrea Pucci, che attualmente è impegnato su Italia 1 con La pupa e il secchione, che ha fatto il suo esordio ieri sera 22 gennaio e andrà in onda in prima serata ogni giovedì.

Ma sappiamo bene che Striscia la Notizia non può avere solo un conduttore, e Andrea Pucci non fa parte di un duetto famoso. Nonostante questo, il conduttore ha proposto lui stesso una coppia inedita, facendo il nome di Katia Follesa. I due hanno già lavorato insieme presentando la trasmissione Big Show più di una volta, fino al 2018. Il successo è stato raggiunto anche per la complicità che i due comici avevano insieme, diventando buoni amici oltre che colleghi. Solo belle parole, da quel momento, hanno speso l’uno per l’altro in ogni intervista rilasciata.

Il loro primo incontro è avvenuto nel 2005 e, lontano da ogni previsione, al di fuori degli studi televisivi. Andrea Pucci e Katia Follesa si sono infatti incontrati al ristorante, e il loro rapporto è nato nel momento in cui lei si è alzata per andarlo a salutare. “C’è talmente tanta confidenza che fuori onda ci diciamo le cose peggiori, come due maschi che guardano la partita insieme” e ancora “Katia dice le cose che io, se fossi femmina, direi” insomma i due si completano e questo ci lascia sperare in un bell’affiatamento nel caso in cui la conduzione di Striscia la Notizia fosse confermata.

Sarà ovviamente difficile prendere il ruolo degli amatissimi Ficarra e Picone, la cui decisione è piovuta a ciel sereno e ha destato molto scalpore. I comici hanno spiegato che la decisione non è dovuta a problemi con Striscia la Notizia o con Antonio Ricci. Anzi, hanno rimarcato più volte il bellissimo legame che li lega e le azioni fatte dall’ideatore del tg satirico nei loro confronti, per farli sentire sempre importanti e parte integrante del programma. La decisione sarebbe arrivata invece col tempo. I comici hanno voglia di cambiamenti, di nuovi progetti, di avventure differenti. Nonostante la grandissima vetrina rappresentata da Striscia, hanno deciso di mollare per volgere lo sguardo altrove.