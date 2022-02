Bomba Mediaset, Federica Panicucci lascia Mattino Cinque e sostituisce Barbara D’Urso. Barbarella furiosa pronta alla Rai. Cosa succede

Federica Panicucci potrebbe lasciare il suo posto a Mattino 5 per approdare in un nuovo reality che avrà vita in Mediaset a partire dalla prossima stagione. Oggi siamo abituati a vederla tutti i giorni di mattina alla conduzione di un cult della rete insieme a Francesco Vecchi. Un contenitore con una formula ormai collaudata, fatta di informazione (dalla politica alla cronaca, dall’economia al gossip) e di rubriche dedicate. Così oltre ai temi più attuali come il Covid-19, il problema con la Russia, i femminicidi che stanno diventando sempre più frequenti, la vediamo affrontare anche temi più trash e leggeri come quelli proposti dal Grande Fratello Vip.

Ma Mattino 5 soddisfa i desideri di Federica Panicucci, o la presentatrice vorrebbe finalmente una sua prima serata? Si sa che per i volti dello spettacolo è un’ambizione ottenere la sera, soprattutto quella di Canale 5. La bella bionda della Mediaset, per il momento, si deve accontentare soltanto della mattina. La vediamo in altre vesti esclusivamente in occasione delle feste, Natale e Capodanno, dove diventa protagonista assoluta dei concerti. Ed è in quelle occasioni che ci stupisce, con la sua bellezza intramontabile e il suo modo di fare televisione, professionale e coinvolgente.

Federica Panicucci ha debuttato per il piccolo schermo a Portobello, si è divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, rete della quale diventa un volto simbolo, tra cui diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo trascorso su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, è tornata in Mediaset nel 2006 conducendo con successo la prima edizione de La pupa e il secchione. Dal 7 settembre 2009 conduce ogni mattina il programma Mattino Cinque, in onda su Canale 5.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice radiofonica, restando legata per diversi anni a Radio Deejay, dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina. Successivamente ha lavorato anche per R101. Sono ormai tredici anni che Federica Panicucci è relegata nel piccolo studio di Mattino 5, in condivisione con i telegiornali Mediaset. Sembra quindi arrivato il momento di affidarle nuovamente una prima serata. Visti i trascorsi, si potrebbe pensare a La pupa e il secchione, che dovrebbe avere inizio a breve. Ma si dice che lo show sarà nelle mani di Barbara D’Urso.

Per Federica Panicucci però potrebbe esserci il ruolo di presentatrice de La Talpa. La Mediaset ha infatti acquistato i diretti del reality, che però probabilmente andrà in onda solo a partire dalla prossima stagione. Per quest’anno sono stati confermati il Grande Fratello Vip, prolungato ancora una volta fino a marzo, e L’Isola dei Famosi, nonostante il flop della scorsa edizione. A La talpa partecipa un gruppo di concorrenti VIP, i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti.

Com’è ovvio, questo gossip risulta particolarmente succoso alla luce dei passati trascorsi fra d’Urso e Panicucci. Ce li ricordiamo molto bene i tempi in cui fra le due c’era parecchia maretta, particolarmente in tempi di pre pandemia. Difficile dimenticarsi in questo senso dell’abbraccio “pacificatore” fra le due nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, che alla luce degli ultimi sviluppi potrebbe persino aver rappresentato una sorta di tregua temporanea. Chi lo sa se Barbarella accetterà di buon grado di farsi fregare un programma di prima serata dalla sua storica collega e nemica/amica?

