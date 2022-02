Bomba Mediaset, Ilary Blasi fa fuori dall’Isola dei famosi il migliore amico della nuova compagna di Totti. “Si è vendicata contro di lei”

La situazione che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti si infittisce e adesso viene tirata in ballo anche L’Isola dei famosi. Il cast per partecipare al reality in Honduras è quasi pronto e a breve, dopo la fine del Grande Fratello Vip, i personaggi partiranno per questa nuova avventura. Alla presentatrice è stata data un’altra possibilità, nonostante la scorsa stagione televisiva sia stata per lei una collezione di fallimenti. Sembra però che la partecipazione di uno dei Vip scelti per la trasmissione sia stata annullata e in molti credono che il motivo sia proprio la crisi tra la conduttrice e suo marito.

Il Vip in questione è Alex Nucciatelli. Nel dettaglio, lui è un caro amico di Noemi Bocchi, la presunta amante di Francesco Totti che somiglia molto a Ilary Blasi. L’uomo era a un passo dal reality ma, all’ultimo momento, la sua partecipazione è stata messa da parte: “Ci sono sempre delle problematiche dettate da qualcosa. Quest’anno per una mia eventuale partecipazione erano d’accordo: altissima suprema presidenza, conduttrice e autori. Però qualche dirigente Mediaset desta sempre delle perplessità e mi vengono additati problemi di passato burrascoso, ma in realtà ho la fedina penale limpidissima”.

Alex Nuccetelli sembra convinto del fatto che le voci su un flirt tra Francesco Totti e la sua amica Noemi Bocchi siano infondate: “Francesco conosce tutti. Noemi è una tifosa romanista, poi ci sono le foto che li ritraggono vicini allo stadio, anche se a diverse poltroncine di distanza, ma non li ho fatti incontrare io personalmente”. Non solo, l’uomo è convinto del fatto che la crisi tra Ilary Blasi e il famoso calciatore non c’entra nulla con l’annullamento della sua partenza per l’Honduras. Anzi, sembra essere convinto del fatto che la presentatrice lo volesse fortemente nel cast de L’Isola dei Famosi.

“La mia amicizia con Noemi Bocchi non c’entra niente, Ilary mi conosce da tantissimi anni e non ha mai ostacolato la mia eventuale partecipazione, anzi. Lei mi ha sempre detto ‘Voglio assolutamente te perché mi costi poco e mi vali tanto’, perché mi conosce caratterialmente e sa quanto potrei dare all’interno di un reality di questo tipo. Per me è un motivo di orgoglio. Questa opinione l’hanno anche gli altri autori in realtà e sono ben visto pure dal super Presidente che ha avuto modo di conoscermi in Costa Smeralda”. Allora per quale motivo lo hanno tenuto fuori?

Alex Nuccetelli sembra essere convinto del fatto che la decisione negativa sia dipesa da un dirigente Mediaset: “A questo punto è un mistero che non sa sciogliere neanche un addetto ai lavori. Lo stesso capo progetto l’anno scorso mi ha detto ‘mi hai convinto’. Ero candidato anche quest’anno al Grande Fratello, ma Ilary mi ha cercato per L’Isola dei Famosi e Alfonso mi ha detto che ero blindato per L’Isola. Ma purtroppo c’è un capo Mediaset, ma non il Presidente, che ha delle perplessità nei miei riguardi ed ha sicuramente qualcuno che fa pressioni negative nei miei confronti”.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Mediaset, Ilary Blasi fa fuori dall’Isola dei famosi il migliore amico della nuova compagna di Totti. “Si è vendicata contro di lei” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.