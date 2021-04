Bomba Mediaset, La decisione choc dell’opinionista di Canale 5: “Adesso basta, me ne vado. Mi costringono a litigare. Ecco la verità”

Karina Cascella lascia il suo posto da opinionista da Barbara D’Urso. Il suo ruolo in televisione è nato a Uomini e Donne, dove è approdata come amica di Salvatore Angelucci, che era sul trono. Lei era chiamata a giudicare le donne che lo corteggiavano e a consigliarlo su quale scegliere. E da quel momento non ha mai spesso. La storia però è terminata inaspettatamente. Dopo che la relazione tra il tronista e Paola, la sua scelta, è naufragata, è stata proprio l’amica bionda ad accaparrarsi il rampollo. I due hanno avuto insieme anche una figlia, Ginevra, ma adesso la loro storia è terminata.

Karina Cascella è nuovamente felice e fidanzata con Max, col quale ha anche aperto un ristorante a Bergamo. In molti si sono domandati quando la coppia deciderà di convolare a nozze, ma lei ha fatto sapere che hanno già dovuto rimandare l’evento a causa della pandemia di Covid-19. Terminato il suo percorso da opinionista a Uomini e Donne, la bionda ha partecipato a La Talpa, reality che ha anche vinto. L’apprezzamento da parte del pubblico le ha procurato un nuovo posto in televisione, stavolta al fianco di Barbara D’Urso, che è andato avanti fino ad ora.

Karina Cascella è diventata opinionista fissa a Pomeriggio 5. La trasmissione va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Mentre nella prima parte dello show Barbarita si occupa della cronaca, in particolare di quella nera, la seconda parte diventa più leggera e dedicata ai gossip. Si aprono gli argomenti riguardanti i reality show, gli scandali sui Vip, dibattiti di vario genere. E’ durante questa fase della trasmissione che la D’Urso di fa circondare di varie voci del panorama televisivo italiano per commentare insieme a lei ed esprimere la loro opinione riguardo i temi trattati.

Non mancano i litigi. Del resto, Barbara D’Urso è pur sempre la regina del trash. E l’opinionista Karina Cascella si è resa spesso la protagonista di forti discussioni. Sempre pronta a esprimere la propria idea senza peli sulla lingua, ma il suo carattere diretto è un’arma a doppio taglio. Da un lato, il pubblico che l’ha sempre amata molto proprio per questa dote. Dall’altro, i personaggi che sentendosi offesi dalle sue parole inesorabilmente la attaccano. Dopo anni passati sempre nello stesso ruolo, oggi per la bionda è giunto il momento di darci un taglio e dedicarsi ad altro.

Karina Cascella non vuole più essere una opinionista di Pomeriggio 5. La sua presenza è diventata sempre più rara nel corso di quest’ultimo anno, al punto che in molti si sono domandati come andassero i suoi rapporti con Barbara D’Urso. E su questo la donna ha voluto esprimersi per non lasciare adito a dubbi: “Nulla contro Barbara, ma per il momento è così. Sono io, non c’è altro da aggiungere. Voglio tanto bene a Barbara, si è sempre comportata benissimo con me. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone”. Nel futuro c’è il suo ristorante e il suo fidanzato, ma accetterebbe volentieri la conduzione di uno show, dopo la giusta gavetta. E voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

