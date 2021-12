Bomba Mediaset, La Panicucci fatta fuori dal suo collega. Lui confessa: “Federica mi ha preso a parolacce. Cos’è successo”

Francesco Vecchi e Federica Panicucci conducono insieme Mattino 5 ormai da tempo, ma i rapporti tra loro non sono sempre andati per il meglio. Oggi il presentatore ha deciso di svelare l’evoluzione del litigio avvenuto tre anni fa, mandato in onda da Striscia la Notizia. Tutti ricorderanno quel fuori onda in cui la bella bionda della Mediaset ne diceva di tutti i colori sul suo collega. Il motivo scatenante la sua rabbia era il fatto che il giornalista non le passava la linea, prendendosi dei minuti in più di trasmissione nonostante gli autori gli stessero suggerendo si fermarsi.

Un comportamento che mandò Federica Panicucci su tutte le furie, al punto di offenderlo più di una volta e minacciarlo di non farlo tornare a settembre alla conduzione di Mattino 5. Parole, le sue, che finirono a Striscia la Notizia, dove vennero pubblicate scatenando la curiosità dei telespettatori. I litigi tra co-conduttori riescono sempre ad appassionare il pubblico, che si ritrova a guardare la trasmissione con ancor più attenzione per scorgere i dettagli di una antipatia. Ma la presentatrice decise di chiedere scusa a Francesco Vecchi davanti a tutti gli italiani e il loro rapporto lavorativo è continuato.

Nonostante questo, sono ancora in moltissimi a pensare che tra i due non scorra buon sangue. Durante la settimana natalizia, Federica Panicucci non ha partecipato a Mattino 5, lasciando spazio esclusivamente a Francesco Vecchi. E’ lui che in questi giorni sta mandando avanti la trasmissione Mediaset col formato Mattino 5 News, in cui si occupa esclusivamente degli eventi di cronaca. Per il gossip e la televisione più leggera, dovremo aspettare il ritorno della presentatrice, che avverrà direttamente a gennaio. Oggi infatti la donna è impegnata con il Capodanno in Musica.

“Quando l’ho salutata non ho detto io che lei non ci sarebbe stata, ma le ho semplicemente chiesto dove sarebbe andata in vacanza. Anche se non avessi detto niente, ci sarebbe stato chi avrebbe trovato conferma delle proprie convinzioni circa il nostro rapporto. Io e Federica abbiamo un rapporto di buona collaborazione e abbiamo beneficiato entrambi dei buoni risultati di Mattino 5” sono queste le parole di Francesco Vecchi nel corso di una intervista a TvBlog. Il presentatore è molto attento alle parole che usa nei confronti della Panicucci, per non dare adito a nuovi pettegolezzi su di loro.

Pur consapevole che questi gossip giovano molto alla trasmissione che conducono insieme. “In questi anni sia io che Federica Panicucci abbiamo maturato la consapevolezza di avere avuto un giovamento reciproco all’interno del programma. Io di quel tipo di episodio ne faccio volentieri a meno: non vado fiero di diventare noto perché qualcuno mi manda a quel paese. Indubbiamente però è un episodio che può permettere di farti conoscere anche come persona”. Nel male o nel bene, purché se ne parli. E’ questo il motto della televisione italiana e il presentatore deve imparare ad accettarlo.

L’articolo Bomba Mediaset, La Panicucci fatta fuori dal suo collega. Lui confessa: “Federica mi ha preso a parolacce. Cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.