Bomba Mediaset, Lite tra la De Filippi e La D’Urso dietro le quinte, Parte la Censura a Uomini e Donne. Mai successo prima. Ecco cos’è successo

A Uomini e Donne è stato censurato il nome di Barbara D’Urso, pronunciato chiaramente da un nuovo corteggiatore arrivato in studio per corteggiare Gemma Galgani. La dama ha appena concluso la sua storia d’amore con Maurizio, che stanco della sua pesantezza e delle intromissioni di lei nella sua vita privata ha preso la drastica decisione. Gemma è stata presa dallo sconforto e si è detta essere non concorde con la scelta del cavaliere. Ma alla fine, anche grazie alle riflessioni di Maria De Filippi, ha compreso che nulla avrebbe potuto cambiare la situazione e si è arresa.

E’ tornata in piazza Gemma Galgani a Uomini e Donne, dama storica della parterre femminile del dating show della De Filippi che da ben 11 anni non riesce proprio a trovare un compagno di vita, nonostante siano stati vari i corteggiatori approdati a canale 5 per lei. La relazione parte sempre al meglio, con la donna entusiasta e motivata. Allo stesso modo, si interrompe quando lei comincia a pretendere di più dal rapporto. Dopo la chiusura con Maurizio, è arrivato in studio un corteggiatore direttamente da Catania, Sicilia, che ha convinto la dama a conoscerlo nonostante il periodo difficile.

L’uomo di 45 anni ha cercato di impressionare Gemma Galgani con un video di presentazione in cui ha mostrato una casa super lussuosa, con piscina e in particolar modo un soffitto che si apre a mostrare, tramite delle vetrate, il cielo stellato. Sceso dalle scale di Uomini e Donne, ha poi rivelato rivolgendosi a Maria de Filippi di seguire la dama over da moltissimo tempo e di pensare spesso a lei. Ha poi raccontato un aneddoto risalente a qualche anno fa, quando la Galgani ha partecipato a Selfie Le cose cambiano e si è rifatta i denti, sottoponendosi a un’operazione che le ha modificato il sorriso.

A quei tempi, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani sarebbe entrato in chiesa con lo scopo di pregare per lei e per la sua salute, essendo lui molto cattolico. E’ a questo punto della trasmissione che si confondono un po’ le idee. Sappiamo che la dama si è sottoposta solo questa estate a un altro intervento di chirurgia estetica, e Maria de Filippi ha voluto domandare al 45 enne a quale operazione si riferisse. E’ stato in quel momento che lui ha fatto il nome di Barbara D’Urso, per far intendere che era il periodo in cui la dama partecipò a Selfie, ma sbagliando chiaramente conduttrice.

Difatti la trasmissione non era condotta da Barbara D’Urso, bensì da Simona Ventura. Se il nome della regina del trash fosse stato trasmesso, sarebbe stata una gaffe nei confronti della vera presentatrice. In molti hanno notato il labbiale del nuovo cavaliere della parterre maschile di Uomini e Donne, e si sono domandati come mai Maria De Filippi non si sia semplicemente limitata a correggerlo, piuttosto che censurare Barbarella. In molti hanno visto un modo per non fare pubblicità alla rivale Barbara. Girano infatti voci che tra la De Filippi e la D’urso non corra affatto buon sangue. Se volete sapere i motivi leggere qua:

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.