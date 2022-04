Bomba Mediaset, Lorella Cuccarini lascia Amici e ruba il posto alla collega nel famoso programma. Ecco cosa presenterà

Lorella Cuccarini sarà una prossima protagonista di Striscia la Notizia e per questo potrebbe decidere di lasciare il suo ruolo di insegnante ad Amici. E’ lei il nuovo volto della Mediaset. Il suo passaggio alla rete di Pier Silvio Berlusconi è avvenuto bruscamente, infatti il suo voltafaccia alla Rai è stato argomento di discussione per moltissimo tempo. Prima di essere accolta dalle braccia amorevoli di Maria De Filippi, la show girl era alla conduzione di La vita in diretta insieme ad Alberto Matano. Ma le cose non sono andate affatto bene tra i colleghi e dietro le quinte di viale Mazzini si è scatenato un litigio che verrà ricordato a lungo.

Situazione che Lorella Cuccarini ha voluto portare alla luce, pubblicando una lettere in cui ha accusato Alberto Matano di essere un misogino. Mentre le colleghe Rai si sono strette intorno al noto giornalista, la show girl ha deciso di lasciare la rete di Stato, ma ha trovato subito posto ad Amici. E’ qui che ha ritrovato la gioia del suo lavoro, è qui che i telespettatori Mediaset hanno potuto rivederla e affezionarsi nuovamente a lei. L’anno scorso era in coppia con Arisa, quest’anno è insieme a Raimondo Todaro, un altro che ha lasciato un programma del primo canale in favore della divina Maria.

Chiunque ci sia al suo fianco, è Lorella Cuccarini a distinguersi per la sua gioia di vivere, la sua felicità nel mettersi in gioco, la sua bravura come insegnante. Per quanto buona e dolce riesce sempre a trovare il mondo di spingere i suoi ragazzi a dare di più, facendoli camminare al di fuori degli schemi e aiutandoli a trovare la strada migliore. Come per Aisha, che ha dovuto cimentarsi nel ballo oltre che nel canto, per diventare una vera show girl sul palco; oppure Martina della scorsa edizione, che non ha portato in gara le solite esibizione ma si è data ai musical, ballando e cantando.

Ebbene, Lorella Cuccarini ci ha conquistati e siamo certi che ha conquistato anche i vertici Mediaset. La sua carriera è tutta in discesa e la novità è che lei sarà un volto della prossima stagione di Striscia la Notizia, questa volta però in veste di protagonista e non di sostituta. Quest’anno la donna ha preso il posto di Francesca Manzini, alle prese con il Covid-19, al fianco di Gerry Scotti. L’anno prossimo, invece, non ci sarà bisogno di un virus per farla sedere dietro l’ambita scrivania. Scrivania che viene concessa a donne su cui la rete di Pier Silvio Berlusconi punta moltissimo.

Michelle Hunziker, che ha avuto il suo one woman show, Michelle Impossible. Vanessa Incontrada, volto delle fiction Mediaset e di nuovo alla conduzione di Zelig. Quale sarà invece il futuro lavorativo di Lorella Cuccarini? Ci aspettiamo grandi cose per lei. Ma d’altro canto è risaputo che quando la mole di lavoro aumenta, ci sono degli impegni a cui si deve rinunciare. La vedremo ancora nei panni di insegnante nella prossima stagione di Amici? O l’impegno con Striscia la costringerà a farsi da parte? In tal caso Antonio Ricci avrebbe attuato un vero a proprio scippo ai danni di Maria De Filippi.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Mediaset, Lorella Cuccarini lascia Amici e ruba il posto alla collega nel famoso programma. Ecco cosa presenterà proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.