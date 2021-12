Bomba Mediaset, Luca Laurenti confessa tutto: “Bonolis mi ha lasciato solo. Ecco perché abbiamo litigato”. Fan sotto choc

Finalmente Luca Laurenti svela qual è stato il litigio che più l’ha messo in difficoltà con Bonolis, ecco il suo racconto. Durante un litigio con la sua spalla Luca Laurenti, Paolo Bonolis spazientito ha abbandonato lo studio, lasciando il suo amico di sempre solo con la concorrente. E’ accaduto nella puntata del 12 maggio di Avanti un Altro, il game show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 in pre serata e per qualche settimana dello scorso anno anche la Domenica sera al posto di Live-Non è la D’Urso. I fans del conduttore conoscono bene i siparietti messi in campo con il suo collega. In ogni trasmissione condotta insieme non sono mancati litigi, discussioni, sgridate, tutte a discapito del povero Laurenti.

Che per la prima volta ha voluto prendersi una rivincita. Tutto si è scatenato quando Paolo Bonolis, nel fare una domanda a una concorrente con una canzone, ha sbagliato l’ultima parola del ritornello. Subito Luca Laurenti lo ha rimproverato, lamentandosi dell’errore. Ma il presentatore non gli ha permesso di sgridarlo e subito lo ha fermato con un “Te devi sta zitto. Non ho resistito”. Di solito, la sua spalla avrebbe obbedito. Ma stavolta ha continuato a lamentarsi, volendo far notare al pubblico in studio che quando è lui a sbagliare qualcosa viene cacciato dallo studio.

E’ stato in quel momento che Paolo Bonolis ha lasciato tutti di stucco, dando ragione a Luca Laurenti e uscendo: “Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado”. Una grande soddisfazione per il collega e amico, che finalmente è riuscito a invertire i ruoli, dopo anni di “maltrattamenti”. “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te mi manda fuori, mi stravolge la famiglia e poi quando lo fa lui allora va bene tutto. No! Chi sbaglia paga!” E così è stato, al punto che Laurenti si è ritrovato a dover gestire da solo la concorrente in gara in quel momento.

Ma davanti a questa responsabilità è tornato subito sui suoi passi: “Io sono trent’anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Come minimo lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato. C’è di peggio”. Insomma, Paolo Bonolis è rientrato a prendere il suo posto e la discussione si è risolta come tante altre. Con l’unica differenza, che stavolta a essere cacciato dallo studio è stato il presentatore e non la sua spalla. Sicuramente le dinamiche che si creano tra i due contribuiscono a rendere le loro trasmissioni un successo in fatto di ascolti.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono legati ormai da tempo immemore ed è impossibile immaginare una loro separazione. Gli alterchi sono esclusivamente in favor di pubblico, perché le loro vite sono unite da una splendida amicizia. Non solo compagni di lavoro, e questo lo si vede chiaramente dal rapporto e dalla complicità che hanno instaurato su ogni tipo di palco. E’ stato lo stesso presentatore a presentare a Laurenti la sua attuale moglie. Bonolis lo tiene in considerazione al punto di avergli dato l’appellativo di Maestro. Nonostante il modo in cui lo tratta davanti ai telespettatori, siamo sicuri gli voglia un gran bene.

L’articolo Bomba Mediaset, Luca Laurenti confessa tutto: “Bonolis mi ha lasciato solo. Ecco perché abbiamo litigato”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.