Bomba Mediaset, Maria de Filippi annuncia l’addio al suo programma più amato. Ecco chi la sostituisce. Fan sotto choc

Già alla fine di agosto avevamo dato notizia, tramite un’anteprima di Massimo Galanto su Blogo, del fatto che Temptation Island molto probabilmente non sarebbe più andato in onda su Canale 5. A tale notizia, che già di per sé destava particolare clamore dato che il programma, prodotto fino allo scorso luglio dalla Fascino di Maria De Filippi, rappresentava il vero fulcro della programmazione estiva di Canale 5, si è aggiunta poi l’indiscrezione che a prendere il suo posto potrebbe essere un nuovo format al quale lavora da alcuni anni la casa di produzione della De Filippi. Si tratta di Ultima fermata.

Ora arriva l’annuncio ufficiale che ha gettato i i fan nello sconforto da un lato e nella curiosità dall’altro. Temptation Island, uno dei programmi più amati di Maria de Filippi chiude davvero i battenti e sarà sostituito da Ultima fermato, i cui casting sono appena partiti. Il titolo non dovrebbe risultare del tutto nuovo dal momento che il programma era stato già presentato con questo nome quando vennero aperti i casting nell’estate 2016, quindi ben cinque anni fa.

All’epoca non se ne fece poi nulla, sebbene l’estate successiva fu nuovamente annunciato per il 2018, quando ancora una volta il progetto di Maria de Filippi non si concretizzò. Il nome che allora era stato individuato per la conduzione di questo nuovo format era quello di Stefano De Martino. Oggi tornano ad aprirsi nuovamente, a distanza di alcuni anni, i casting di Ultima fermata e a farlo presente ha provveduto un sottopancia passato nella puntata odierna di Uomini e donne, dove si diceva:

“Sta per partire un nuovo programma. Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità? Contatta la redazione di Ultima fermata al numero 06. 21118920 o iscriviti ai casting su http://www.wittytv.it. Dopo aver messo in soffitta Tempation Island, ora Maria de Filippi parrebbe intenzionata a prendere in esame un target di coppie diverso da quello proposto fino ad ora.

Quando furono aperti i casting in passato si parlava espressamente di un età compresa fra i 40 e i 50 anni, requisito che non viene specificato in questo caso, ma che pare sottinteso dalla richiesta effettuata. Sarà il desiderio di raccontare la maturità di una coppia e le difficoltà che questa può attraversare ad animare il racconto di Ultima fermata? Sicuramente Maria de Filippi non ci deluderà. Comunque lo scopriremo presto, sperando che questa sia davvero la volta giusta in cui vedere nascere questo nuovo progetto Fascino che matura ormai dietro le quinte da diversi anni.

