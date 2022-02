bomba-mediaset,-maria-de-filippi-sceglie-la-sostituta-alla-conduzione:-ecco-quale-programma-le-cede.-fan-sotto-choc

Giulia De Lellis potrebbe essere la conduttrice del nuovo show prodotto dalla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi con Mediaset, Ultima Fermata. La ragazza è approdata sul piccolo schermo proprio grazie a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. I due vivono un’intensa storia d’amore che fa sognare tutti fan, che avevano creato per la coppia l’acronimo “Damellis”; la sua love story con Andrea arriva al capolinea a causa dei continui tradimenti di lui, scoperti e raccontati, insieme ad altri aneddoti, nel volume Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!

Dopo la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Giulia De Lellis diventa sempre più popolare sui social e partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, insieme a Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Cecilia e Jeremias Rodriguez, dove grazie al sostegno dei suoi fan ha conquistato anche la finale. Giulia è arrivata quarta mentre Daniele Bossari ha vinto l’edizione di quell’anno. De Lellis lavora come fashion influencer e modella e nel suo canale Instagram promuove brand di abbigliamento e prodotti di bellezza. È stata invitata anche alla Mostra Del Cinema di Venezia proprio grazie alla sua fama sui social.

L’abito sfoggiato sul red carpet, un vestito in tulle di Blumarine, con bustier ricoperto di cristalli, gonna vaporosa e maxi-fiocco, ha conquistato il web. Dopo il debutto come attrice nella web serie Una Vita In Bianco distribuita sulla piattaforma online WittyTV, sempre di Maria De Filippi, nel 2020 annuncia la sua partecipazione nel film di Michela Andreozzi Genitori vs Influencer. Nella pellicola, Giulia interpreta proprio un’influencer. Lo scorso anno conduce assieme a Gemma Galgani il format d’intrattenimento Giortì, distribuito su Mediaset Play e WittyTV il 24 dicembre.

La sua prima esperienza come conduttrice arriva proprio da Maria De Filippi, ma continua poi su Discovery, dove Giulia De Lellis prende il timone di Love Island, reality show dedicato ai sentimenti. Il programma è un show dove un gruppo di ragazzi e ragazze single vanno a vivere insieme in una villa, con la speranza di trovare l’amore e di vincere un premio in denaro. Quel che è chiaro, guardando il suo percorso negli anni, è che la moglie di Maurizio Costanzo crede molto in lei e non manca mai di ospitarla nel dating show o darle qualche incarico. Per questo è molto probabile che la scelta per Ultima Fermata ricada proprio sulla giovane.

Si sa ancora poco della nuova trasmissione di Maria De Filippi. Quel che sembra certo è che non ci sarà un presentatore in carne e ossa, ma soltanto una voce narrante. Il reality è sempre dedicato a delle coppie che sono in crisi. In un primo momento si pensava che la conduzione sarebbe stata affidata a Stefano De Martino, ma l’uomo sta facendo carriera in Rai. La voce narrante, quindi, dovrebbe essere proprio quella di Giulia De Lellis, che per la prima volta si troverebbe a gestire uno show di Canale 5. Il pettegolezzo non è ancora stato confermato ma a breve ne sapremo sicuramente di più.

