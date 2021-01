Bomba Mediaset, Maria De Filippi sostituita da Sveva Sagramola, il retroscena: Pronto il contratto su Raidue. Cos’è successo, Fan sotto choc

Maria De Filippi è stata ospite di Massimo Fazio a Che tempo che fa e, nel corso della puntata, ha raccontato di quella volta in cui stava per passare in Rai, dopo solo un anno di televisione. L’aneddoto risale al 1993 quando una giovane Maria aveva da poco terminato con successo la prima stagione di Amici, ereditata da Lella Costa. La trasmissione non aveva nulla a che fare con quella che ancora oggi va in onda su Canale 5 e Italia 1, solo il nome, ma raccoglieva ugualmente una platea fatta di ragazzi. La conduttrice aveva subito conquistato il pubblico ottenendo grandi consensi.

In quel periodo furono molte le proposte di contratto che vennero fatte a Maria De Filippi e, tra queste, non mancarono quelle da parte della televisione di Stato. A quell’epoca furono tre i direttori che le proposero delle interessanti conduzioni: Nadio Delai, di Rai 1; Giovanni Minoli, Rai 2; Angelo Guglielmi, Rai 3. Fu il secondo a destare l’interesse della promettente presentatrice che, come ha raccontato a Massimo Fazio, stava per firmare un contratto con lui: “Soltanto dopo il primo anno di televisione in Mediaset io ho avuto delle proposte in Rai, da Rai 1, da Rai 2 e da Rai 3.”

Ha raccontato Maria De Filippi, ricordando che qualcosa è poi andato storio: “Stavo firmando all’epoca un contratto con Minoli per Rai 2. Questa proposta mi venne in qualche modo bloccata e poi non ho mai più ricevuto una proposta dalla Rai.” Il racconto può essere comparato a quello di un’altra conduttrice, Sveva Sagramola, che ha raccontato il 9 gennaio dello scorso anno a Vieni da me di come lei avesse ottenuto un posto proprio a Rai 2 grazie alla mancanza di un accordo con Maria. Un contratto mancato che ha aperto le porte a un’altra donna dello spettacolo, subentrata al suo posto.

“Lui (Giovanni Minoli, con il quale la Sagramola già collaborava dal 1990 a Mixer) avrebbe tanto voluto Maria De Filippi in Rai. Ci ha provato ad averla in tutti modi, ma lei non hai mai lasciato Mediaset. A un certo punto ha detto: . E quindi io a un certo punto, insieme a Piero Corsini, ho preso questa costola Mixer, che è stato Mixer Giovani per tanti anni” ha raccontato Sveva Sagramola. E’ lecito domandarsi come sarebbe stata la televisione con l’amatissima Maria in Rai e possiamo dire con certezza che di sicuro sarebbe stata molto differente rispetto a quella cui siamo abituati.

Riguardo la presenza di Maria De Filippi a Che tempo che fa, sono nate delle discussioni tra i vertici Rai. In molti non sono d'accordo a dare tanta importanza a una rivale e soprattutto alla trasmissione che attualmente toglie tanti ascoltatori alla rete, C'è posta per te, che sta registrando uno share non indifferente e alla quale Massimo Fazio ha dato molto spazio. Riccardo Laganà, membro del consiglio di amministrazione Rai, ha twittato: "Non gradisco e non comprendo le finalità di ciò che sta andando in onda su Rai 3 a Che Tempo Che Fa con elogio di illustre conduttrice Mediaset. Parodia e pubblicità di un noto programma concorrente del sabato sera che sottrae ascolti. Quale la linea editoriale Rai?"