Bomba Mediaset, Paolo Bonolis confessa il tradimento a Sonia con l’ex gieffina, “E’ stato un errore, Mi è partito l’ormone”. Fan sotto choc

Paolo Bonolis ha ammesso in televisione si essere molto attratto da una donna che non è sua moglie Sonia Bruganelli. Oggi il presentatore è alle prese con Avanti un altro, il game show di Canale 5 che va in onda dal lunedì al venerdì. Al solito appuntamento settimanale, si è aggiunto quello della domenica, con Avanti un altro, pure di sera. Una versione Vip del divertente gioco dove i concorrenti, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale ed in caso di risposta sbagliata, si succedono uno dopo l’altro. Ovviamente l’uomo accoglie i volti più in vista dell’ultimo periodo.

Tra questi, non possono mancare i personaggi del Grande Fratello Vip. Negli ultimi due anni infatti il reality di Alfonso Signorini sta avendo un successo incredibile, portando la Mediaset ad aumentare il tempo di messa in onda. Lo show è stato prolungato fino al 14 marzo ma le vicende all’interno della casa più spiata d’Italia sono ancora molto interessanti. Non solo, a prendere parte alla trasmissione in qualità di opinionista è proprio la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La donna si è messa per la prima volta in primo piano sul piccolo schermo, ma non ha la stessa divertente ironia del suo famosissimo marito.

Il suo è più un sarcasmo sottilmente velenoso, che però in un programma come il Grande Fratello Vip risulta ugualmente vincente. Come risultano vincenti le sue discussioni con la collega, Adriana Volpe, e con la concorrente Natalie, che l’hanno spesso accusata di essere soltanto la moglie di Paolo Bonolis. “A me dispiace che voi siete sole e deluse dagli uomini. Io non ho soltanto trovato un uomo ricco e famoso che mi aiuta a condurre una vita agiata, ma me lo sono anche tenuto per moltissimi anni. E’ facile andare con un uomo di tale portata, più difficile è mantenerlo”.

Con le sue parole Sonia Bruganelli ha voluto zittire completamente le sue nemiche, che non hanno avuto più modo di replicare. Ma è sicura l’opinionista che Paolo Bonolis sarà sempre al suo fianco? Ultimamente il presentatore ha mostrato di avere occhi solo per una nota conduttrice e show girl. E’ successo proprio in una delle puntate di Avanti un altro, pure di sera! che stanno andando in onda la domenica. A partecipare allo show è arrivata Samantha De Grenet, storico volto del piccolo schermo, che l’anno scorso è tornata in auge proprio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Per tutto il tempo della puntata, Paolo Bonolis non ha fatto altro che guardarla con ammirazione, ripetendole sempre più spesso quanto fosse bella e affascinante. Di solito è Luca Laurenti a sbagliare le domande, ma davanti a Samantha De Grenet è stato proprio Bonolis a non riuscire a pronunciare correttamente il quesito: “Sono caduto nell’errore, scusate, mi è partito l’ormone”. Insomma, l’uomo non è completamente immune alle donne che non sono la sua cara moglie. Che, dal suo canto, è abituata a guardarlo giocare durante i programmi televisivi e afferma di non esserne affatto gelosa.

