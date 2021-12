Una certa new entry è Marco Giusti, autore di numerosi programmi televisivi, tra cui il più famoso è ‘Blob’. Marco Giusti collabora dagli anni ’80 con “Il Manifesto” e “L’Espresso”. Ha realizzato un documentario “Abel ama Asia” insieme ad Asia Argento sull’incontro tra questa e il regista Abel Ferrara. Ha presentato al Festival di Cannes 2002 il documentario sulle manifestazioni antiglobalizzazione avvenute durante il Summit del G8 a Genova, nel corso delle quali ha perso la vita il giovane Carlo Giuliani. Adesso approda per la prima volta su Mediaset con Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro.

Entrerà saltuariamente nello studio per fare ai concorrenti domande che riguardano il mondo del cinema. Siamo certi che Paolo Bonolis giocherà moltissimo sulla balbuzie che lo contraddistingue. Del resto il presentatore non si è mai voluto adeguare al politicamente corretto e non ha freni. Ma ci piace così. Soprattutto ci piace la sua riconferma con la Mediaset. L’ultimo anno sono state moltissime le voci riguardanti un litigio con Pieri Silvio Berlusconi e una sua sostituzione. I pettegolezzi tiravano in ballo in particolar modo le ormai famose 50 puntate di Avanti un Altro registrate e mai mandate in onda.

I vertici della rete decisero di interrompere le registrazioni non appena il virus del Covid-19 è giunto in Italia. Precisamente il 21 febbraio, quando il primo caso di infezione fu riscontrato a Codogno. Da quel momento, ci si è affidati esclusivamente alle repliche. Così, le puntate che Paolo Bonolis aveva già girato sono state rimandate e poi rimandate ancora, e ancora oggi non sono state utilizzate. Adesso il presentatore uscirà con la nuova stagione, che prevede sessanta puntate da girare entro dicembre. Gli episodi verranno trasmessi fino alla metà di marzo. Dopo di ché, probabilmente andranno finalmente in onda le vecchie cinquanta puntate, se non verranno rimandate ancora.

Il presentatore sembra non essere affatto colpito da quanto accaduto. Anzi, pare che abbia già chiuso l’accordo per la registrazione di altre 80 puntate per il 2023. Al nuovo Avanti un altro non prenderanno parte Miss Claudia e Lo Iettatore. I confermati del salottino di Paolo Bonolis sono: Claudia Ruggeri, Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, il Bonus Daniel Nilson e la Bona Sorte Francesca Brambilla; la dottoressa Maria Mazza, la regina del Web Laura Cremaschi, Clayton Norcross, noto per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester in Beautiful. Incerta è la presenza di Carmen Di Pietro.

