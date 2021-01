La serata Mediaset di domenica 10 gennaio sarà interamente dedicata a Papa Francesco, che concederà un’intervista esclusiva al Tg 5. La notizia è appena arrivata e ha subito suscitato un grande scalpore non era mai successo prima nella storia che il Papa concedesse una intervista a una tv privata italiana. Il palinsesto di canale 5 è stato completamente modificato in base alla concessione del santo padre e verrà strutturato in questo modo: alle 20:40 lo speciale Tg5 con l’intervista a Papa Francesco; alle 21:30 Chiamatemi Francesco, la replica del film. Ovviamente, Barbara D’Urso dovrà ancora attendere per riprendere la conduzione dei suoi amati programmi.

Era previsto proprio per domenica 10 gennaio il ritorno in televisione della conduttrice, che attualmente si sta godendo le sue vacanze di natale lontana dal lavoro. La prima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata annullata per lasciar spazio all’intervista a Papa Francesco e la trasmissione ricomincerà soltanto domenica 17 gennaio. Un brutto colpo per la regina del trash che avendo passato le vacanze in solitudine non vede l’ora di ritornare nelle case degli italiani, dove come sappiamo, è amata o odiata ma sempre molto seguita. Ma Barbara D’Urso è proprio da sola?

Risalgono a qualche ora fa delle stories che la presentatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Barbarella si trova al mare, sempre con quell’entusiasmo spesso esagerato che la contraddistingue, e afferma di essere in compagnia di qualcuno ma di non poter rivelare con chi. Per dimostrare la presenza di un’altra persona, si fa scattare quindi delle fotografia che condivide ancora con i suoi follower, istigandoli ad indovinare chi è la misteriosa figura che la sta accompagnando in questo ultimo week end di vacanza. Che sia un corteggiatore di Barbara D’Urso?

Staremo a vedere, intanto se le questioni sentimentali della donna stanno prendendo una nuova e più lieta piega, non è così per i suoi affari lavorativi. Abituata a raggiungere sempre il massimo degli ascolti con record in fatto di share, nel 2020 Barbara D’Urso si è dovuta ridimensionare. Gli ascolti sono sempre buoni, ma non più come un tempo e le trasmissioni da lei condotte sono in declino. La discesa è cominciata quando nella primavera dell’anno appena passato è comparsa una petizione su Charge.org che chiedeva di eliminare tutti i programmi da lei condotti e che ha raccolto ben 250mila firme.

In base a questi dati, a finire nel mirino è il Grande Fratello Nip, l’edizione fatta con le persone comuni e condotta proprio da Barbara D’Urso. La conduttrice ha già annunciato che il reality show andrà in onda in primavera, ma ancora nessuna conferma è arrivata dai vertici Mediaset e in molti si domandano, considerando il calo degli ascolti, se l’edizione verrà confermata o meno. Inoltre a breve avrà inizio un altro reality, L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi, e sembra non ci sia il tempo per mandare in onda ben due trasmissioni dello stesso tipo prima delle vacanze estive.

