Bomba Mediaset, Piersilvio Berlusconi fa fuori Barbara D’Urso. Ecco cosa le è costato carissimo. “Ora non la vuole più”

Barbara d’Urso fatta fuori da Mediaset? Fatale il flop de La Pupa e il Secchione. La conduttrice ha perso una grande occasione con il reality e adesso potrebbe dire addio all’azienda. In queste ore non si sta facendo altro che parlare di Barbara d’Urso e del suo futuro a Mediaset. Stando ai rumors, i vertici starebbero valutando la posizione della conduttrice dopo il clamoroso flop che sta ottenendo con La Pupa e il Secchione.

Mentre si parla di chiusura anticipata per il reality, l’attenzione è ricaduta anche sui prossimi impegni della Barbarella Nazionale che attualmente non ci sarebbero. Per tale motivo, gli esperti parlano dell’addio alla fine di questa stagione televisiva. Insomma la D’urso potrebbe clamorosamente lasciare Mediaset e andare altrove oppure prendersi un anno sabatico, come fatto dalla Marcuzzi.

Barbara d’Urso: il declino della regina

Da quando era la regina incontrastata degli ascolti con i suoi programmi, Barbara d’Urso si è vista prima il ridimensionamento a Mediaset e poi il crollo di ascolti con La Pupa e il Secchione. Il reality, non a caso, era stato descritto come l’ultima spiaggia per lei, il cui risultato avrebbe fatto capire se ci sarebbe stato ancora posto nell’azienda. Attualmente gli ascolti del programma di Italia 1 sono veramente bassi (l’ultima puntata ha totalizzato l’8% di share e i daytime sono fermi al 4%). Qualcuno dai piani alti crede che il momento della conduttrice sia finito e per questo possa lasciare il posto ad un altro volto dello spettacolo. Ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti.

Barbara D’Urso: addio a Mediaset?

Sono già diversi mesi che si parla dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset, ma la conduttrice ha sempre stupito tutti accettando il volere dell’azienda. Adesso però le cose starebbero cambiando e anche lei inizierebbe a guardarsi intorno. A conti fatti, la Barbarella Nazionale non è più sinonimo di sicurezza. Il suo Pomeriggio Cinque, ristretto rispetto alle scorse edizioni, oscilla tra il 12% e il 14% di share. Risultati buoni, ma leggermente inferiori a quelli delle annate passate. La Pupa e il Secchione invece va male e i telespettatori rimpiangono le vecchie edizioni. Tutto questo starebbe pesando molto sul futuro della conduttrice, la quale potrebbe vedersi senza programmi l’anno prossimo.

Barbara d’Urso: anno sabbatico o cambio rete?

Stando a quanto rivelato dagli esperti, tra Barbara d’Urso e Mediaset ci sarebbe stato un incontro. Non si sa per quale motivo, ma c’è chi crede si sia parlato del futuro della conduttrice nell’azienda. D’altronde è anche tempo di iniziare a valutare eventuali rinnovi di contratto. Spunta voce che la d’Urso non si senta più considerata nell’azienda e per ciò abbia in mente di percorrere due strade: fermarsi per un anno o firmare un contratto con un’altra rete. Al momento, la via più fattibile sarebbe la prima anche se non sarebbe quella preferita dalla conduttrice. In alternativa, la d’Urso potrebbe finire a Sky, probabilmente su Tv8 o Sky Uno.

CONTINUA A LEGGERE ALTRE SU PIUDONNA.IT

continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Mediaset, Piersilvio Berlusconi fa fuori Barbara D’Urso. Ecco cosa le è costato carissimo. “Ora non la vuole più” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.