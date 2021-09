Bomba Mediaset. Piersilvio Berlusconi furioso chiude il famoso programma all’improvviso. Chi fa fuori, Fan sotto choc

Secondo alcune indiscrezioni, Star In The Star, il nuovo show Mediaset condotto da Ilary Blasi, in onda ogni giovedì sera su Canale Cinque, potrebbe essere cancellato dai palinsesti molto prima della sua conclusione. Lo scarso successo di pubblico delle prime due puntate ha sollevato l’ipotesi che questo programma possa presto venire interrotto.

Star In The Star ha debuttato su Canale 5 la sera dello scorso 16 settembre. Il tempo di due puntate e, da quanto riportato da TvBlog, lo show sarebbe prossimo alla cancellazione definitiva. Le ragioni della probabile imminente interruzione dello show targato Mediaset sarebbero da ricondurre agli scarsissimi consensi da parte dei telespettatori, che nelle due serate non hanno mai raggiunto i 2 milioni, deludendo l’azienda Mediaset e gli inserzionisti.

Da TvBlog si ipotizza quindi un’ultima puntata che coinciderà con quella di giovedì prossimo, durante la quale verranno svelate tutte le identità celate dalle maschere delle celebrities interpretate dai concorrenti ma, addirittura, non viene esclusa neanche l’ipotesi che lo show condotto da Ilary Blasi possa essere direttamente cancellato dai palinsesti.

Le identità svelate nelle due puntate

Al momento le maschere svelate in Star In The Star sono soltanto tre e la maggior parte dei personaggi sono ancora in gara, dal momento che lo show è andato in onda con sole due serate.

Nella puntata d’esordio il primo eliminato è stato Elton John, dietro cui si celava il cantautore Massimo Di Cataldo, e nella puntata di ieri sera le eliminazioni sono state due: la prima star uscente è stata Patty Pravo, interpretata dall’attrice Gloria Guida, e la seconda Paul McCartney, maschera che era stata introdotta in gara proprio da ieri e dietro la quale si nascondeva l’attore Ronn Moss, il celeberrimo Ridge di Beautiful.

Le polemiche prima dell’inizio

L’insuccesso di pubblico di Star In The Star era stato preceduto da una grande polemica scoppiata prima ancora dell’inizio del programma. Quando è stato reso noto il nuovo prodotto Mediaset per la serata di Canale Cinque in molti hanno storto il naso per le numerose somiglianze con due programmi di punta della prima serata di Rai Uno. Le accuse verso Star In The Star infatti, sono quelle di assomigliare in maniera troppo evidente a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, e a Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci.

La reazione di Ilary Blasi

Mentre si moltiplicano le voci di una rapida chiusura del programma Star in the Star, dopo che è andata “male anche la seconda puntata”, Ilary Blasi si è trincerata dietro un silenzio totale. Ieri sera, 23 settembre, è andato in onda il secondo appuntamento con lo show canoro di Canale 5. E dopo la “sfuriata” di Pier Silvio Berlusconi la seconda puntata è stata decisamente più interessante, con maschere più rispondenti alla realtà e performance live.

Nonostante gli sforzi, però, gli ascolti non hanno premiato lo show che ha raggiunto solo l’11,5 per cento. Secondo l’indiscrezione di Blogo, a Mediaset avrebbero deciso di registrare ancora una puntata ce poi di chiudere in anticipo il format. Ma si tratta solo di rumors perché in realtà nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

E intanto, Ilary Blasi che dice? Nulla. La conduttrice è chiusa nel suo silenzio social. Esattamente come dopo la prima puntata. Nessun commento e nessuna foto. Tutto tace. In attesa di comunicazioni ufficiali su Star in the Star. Lo spettacolo, un misto di Cantante mascherato e Tale e quale Show, era previsto spalmato su 7 puntate, con fine programmata al 28 ottobre 2021. La stroncatura brutale di cui parla TvBlog porterebbe Mediaset a cancellare quindi ben 4 puntate, oltre il 50 per cento dell’intero programma.

