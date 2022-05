bomba-mediaset,-silvia-toffanin-sostituita-a-verissimo.-la-scelta-di-berlusconi-sconvolge:-“brutto-colpo-per-lei”

Silvia Toffanin con il suo doppio appuntamento non è riuscita a tenere alta la media degli ascolti, perdendo sempre contro la rivale della domenica Mara Venier. Siamo al termine della stagione televisiva ed è il momento di tirare le somme. Molti programmi si accingono ad andare in pausa per l’estate ed essere sostituiti per un periodo. Ci sono poi delle trasmissioni che dovranno salutare i loro telespettatori per sempre, perché non verranno riconfermate per la stagione ventura. La Mediaset è già al lavoro per realizzare il futuro palinsesto ed è impossibile non considerare gli ascolti di quest’anno.

Un periodo molto difficile per la televisione, dal momento che sono sorti moltissimi canali di streaming che permettono alle persone di visualizzare i loro programmi preferiti senza dover sottostare a un palinsesto e a degli orari decisi. Adesso tutto può essere recuperato e gli italiani hanno un po’ perso l’abitudine all’appuntamento con la soap che stanno seguendo. Ma le reti principali, come Mediaset e Rai (ultimamente si sta affermando anche La7) resistono. Una delle protagoniste della rete di Pier Silvio Berlusconi è proprio la sua compagna, Silvia Toffanin.

La presentatrice quest’anno ha avuto una promozione. Sono anni che è al timone di Verissimo, programma del sabato pomeriggio in cui intervista i volti del momento. Nell’ultima stagione televisiva, il talk show è andato in onda anche di domenica. Una sfida che Silvia Toffanin non era certa di riuscire ad affrontare. In questo modo, si è ritrovata a essere concorrente di Mara Venier e della sua Domenica In. Una trasmissione che nonostante i problemi della televisione continua a essere la più scelta dai telespettatori italiani. E quindi anche la vincitrice in questa competizione tra donne.

‘Domenica In‘, infatti, è stata la scelta di 2.631.000 spettatori (20.3%) nella prima parte, di 2.191.000 spettatori (17%) nella seconda e di 1.977.000 (17.5%) nell’ultima fase. Decisamente peggio ‘Verissimo – Le Storie’: 1.075.000 (9.5%) nel Pre-Show, poi 1.480.000 (14.5%) nella prima parte e 1.182.000 (11.3%) nella seconda fase. Numeri che testimoniano il duro colpo. Ora c’è capire quali saranno le considerazioni di Mediaset anche in vista della prossima stagione. Sicuramente una sconfitta per Silvia Toffanin, che dal primo momento si era detta non certa di questo nuovo esperimento.

C’è da dire che le puntate di Verissimo di cui parliamo sono quelle andate in onda nell’ultimo periodo, con le interviste migliori fatte durante l’anno. Probabilmente è stata l’idea di mostrare delle repliche a risultare perdente. Intanto, bisogna vedere se per l’anno prossimo la Mediaset sceglierà ancora di raddoppiare l’appuntamento con Silvia Toffanin. Sembra che la compagna di Pier Silvio Berlusconi sia la candidata a diventare l’erede di Maria De Filippi ma che potrebbe essere limitata a Verissimo.

Il tempo passa per la regina degli ascolti, e i vertici sono al lavoro per trovare una protagonista che possa prendere il suo posto. Secondo le ultime indiscrezioni quindi la Toffanin potrebbe diventare l’erede di Maria ma lasciare il suo posto a Verissimo o almeno vedersi ridurre di nuovo il format da due a una puntata settimana. Intanto Silvia potrebbe già essere la nuova conduttrice di Uomini e Donne vip che dovrebbe andare in onda in estate al posto di Temptation Island. Iniziano quindi le prove per il cambio di cattedra… staremo a vedere

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Mediaset, Silvia Toffanin sostituita a Verissimo. La scelta di Berlusconi sconvolge: “Brutto colpo per lei” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.