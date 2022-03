Bomba Mediaset, Temptation Island eliminato. Lo sfogo choc di Bisciglia “Fatto fuori così, ecco che mi ha detto Maria”

E’ ancora incerta la messa in onda di Temptation Island per la stagione estiva 2022. La Mediaset, così come la produttrice del format Maria De Filippi, non hanno dato conferma alcuna e oggi ad alzare il dubbio è Filippo Bisciglia, il presentatore sin dal 2014. Già l’anno scorso si era annunciata la probabile scomparsa dal palinsesto della rete di Pier Silvio Berlusconi del reality dell’amore, che mette alla prova le coppie con dei tentatori. Il problema, da quel che si disse, era legato ai diritti del format originali. Un annuncio che aveva lasciato tutti senza parole, dal momento che i risultati erano eccellenti.

C’era stato evidentemente un mancato accordo tra Maria De Filippi e la Mediaset. Temptation Island però portava alla rete ascolti molto alti, al punto che per alcun anni si è raddoppiato ed è stata mandata in onda anche la versione Vip, con al timone Alessia Marcuzzi. Per questo, la moglie di Maurizio Costanzo sembrava aver cambiato idea ed essere pronta a tornare sui suoi passi. I fans della trasmissione avevano appreso con gioia la notizia di poter nuovamente osservare le coppie che, divise in due villaggi diversi, dovevano resistere alle avances dei tentatori e cercare di tenere a freno la gelosia.

Ma a quanto pare la messa in onda di Temptation Island non è per niente al sicuro. Lo rivela Filippo Bisciglia, che è stato il presentatore del reality sin dal suo esordio, nel 2014. “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”. Insomma, non c’è nulla di sicuro e la produzione del reality è ancora lontana dall’organizzare lo show. Sicuramente in questo periodo la regina di Mediaset sarà alle prese con il suo ultimo progetto, Ultima Fermata, che vedrà sempre come protagoniste delle coppie in crisi.

Potrebbe diventare il sostituto di Temptation Island, ma ancora non si sa molto di come si svolgerà questa nuova trasmissione. Siamo sicuramente curiosi di vederla e certi del suo successo, considerando il fiuto che Maria De Filippi ha per quello che piace al suo pubblico. Restiamo comunque sconcertati dalla possibilità che il reality dell’amore non vada più in onda. E curiosi riguardo il destino di Filippo Bisciglia nel mondo del piccolo schermo e in particolare della Mediaset. L’uomo si è fatto conoscere dai telespettatori grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Ma fondamentale per lui è stato l’incontro con Maria De Filippi, avvenuto su un campo da tennis. La presentatrice ha subito creduto nelle sue capacità e deciso di metterlo al timone di Temptation Island. Una scelta che è risultata vincente. Ci domandiamo lontano dal reality cosa farà Filippo Bisciglia, ma siamo certi del suo successo. Ha partecipato due volte a Tale e quale show, è stato un concorrente di Amici celebrities insieme alla compagna Pamela Camassa, adesso è entrato nel cast di Stand up- comici in prova, in onda su Nove. Pier Silvio Berlusconi avrà altri progetti per lui, se il reality dovesse davvero essere eliminato dal palinsesto?

L’articolo Bomba Mediaset, Temptation Island eliminato. Lo sfogo choc di Bisciglia “Fatto fuori così, ecco che mi ha detto Maria” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.